Трамп постоянно утверждает, что во время его президентства не было террористических атак.

Он время от времени выражал своё неодобрение подобными инцидентами в подробностях. На своем выступлении "О положении страны" в 2018 году он упомянул "два акта терроризма в Нью-Йорке", которые недавно произошли. Он посетил Питтсбург и Эль-Пасо после этих актов терроризма. Он пригласил выживших из инцидента в Калифорнии в Белый дом.

Однако в последнее время он настаивает на том, что не руководил никакими актами терроризма вообще.

Во время своей президентской кампании 2024 года Трамп ложно заявлял, что во время его пребывания на посту не было актов терроризма. Он выразил эту мысль более косвенно на своем выступлении при запуске кампании в 2022 году, сделал заявление недвусмысленным к 2023 году, повторил его на дебатах CNN в июне и вновь заявил на митинге своей кампании в Пенсильвании в понедельник.

"Мы не испытывали актов терроризма во время моего пребывания на посту", - заявил он на митинге в Пенсильвании.

Проверка фактов: Заявление Трампа ложно. Во время его президентства произошло множество актов терроризма, в том числе высокопрофильные атаки в его родном Нью-Йорке. Атаки терроризма во время Трампа привели к гибели многих людей.

Исламский экстремист убил восемь человек в теракте в Нью-Йорке в октябре 2017 года, совершенном в поддержку террористической организации ИГИЛ. Трамп неоднократно говорил об этом теракте, называя его исполнителя "монстром" и выражая соболезнования пострадавшим.

В декабре 2017 года еще один сторонник ИГИЛ взорвал бомбу в метро Нью-Йорка, ранив нескольких человек. Трамп выпустил заявление, осуждающее этот теракт, отметив, что это был "второй акт терроризма в Нью-Йорке за последние два месяца".

Министерство юстиции Трампа пришло к выводу, что нападение в 2019 году экстремиста из военной среды Саудовской Аравии, которое привело к гибели трех американских военнослужащих и ранениям других на военной базе во Флориде, было мотивировано идеологией джихадистов и совершено "долгосрочным "соратником" аль-Каиды". Трамп прокомментировал этот теракт в день его совершения.

Другие теракты во время президентства Трампа

Во время пребывания Трампа на посту произошло множество других терактов. Вот несколько примеров:

В 2018 году белый супремацист совершил самую смертоносную атаку на еврейское сообщество в истории США, убив 11 человек и ранив шестерых других в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге; Трамп посетил синагогу после инцидента. В 2019 году еще один белый супремацист совершил теракт на синагоге в Калифорнии, в результате чего погиб один человек и трое были ранены; Трамп публично осудил этот теракт и затем почтил выживших в Белом доме.

Белый супремацист признал себя виновным в убийстве первой степени в связи с совершением теракта, а также в других преступлениях за убийство чернокожего мужчины в Нью-Йорке в 2017 году с целью разжечь расовую войну. Сам исполнитель назвал убийство "терактом".

Также в 2017 году антиреспубликанский экстремист атаковал республиканских законодателей и других, которые тренировались перед ежегодным благотворительным матчем конгресса по бейсболу, ранив тогда вице-спикера Палаты представителей Стива Скализе и троих других. Главный прокурор региона назвал этот теракт "актом терроризма".

Министерство юстиции Трампа назвало "актом домашнего терроризма" стрельбу белого супремациста в 2019 году в торговом центре Walmart в Техасе, в результате чего погибли 23 человека и были ранены 22. Стрелок целенаправленно атаковал латиноамериканцев.

И Министерство юстиции Трампа назвало "актом домашнего терроризма" отправку самодельных взрывных устройств в CNN, высокопоставленным демократам и другим в 2018 году одним из сторонников Трампа.

Несмотря на неоднократные заявления Трампа, его утверждение о том, что во время его президентства не было актов терроризма, фактически неверно. Его правление было отмечено многочисленными терактами, в том числе смертельной атакой белого супремациста на синагогу в Питтсбурге в 2018 году, после чего он посетил пострадавшее сообщество.

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