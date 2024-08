Трамп поднимает конспиративные обвинения, союзники просят его остаться на своем пути.

"Многие противятся тому, чтобы просто услышать, что говорит президент Трамп," - сказал Маск.

Но в последнее время те, кто больше всего хочет заставить Трампа замолчать, - это те, кто хочет видеть его обратно в Овальном кабинете.

Похоже ошеломленный и растерянный в незнакомом и быстро меняющемся политическом ландшафте, Трамп в ответ обрушил поток злобных посланий, расистских оскорблений и конспирологических выпадов, которые даже близкие союзники и спонсоры признают контрпродуктивными. Некоторые выразили серьезные опасения, что неспособность бывшего президента придерживаться единой линии уже упустила раннюю возможность сдержать нарастающую силу его нового соперника, вице-президента Камалы Харрис.

"Угадайте что? Теперь это другая гонка," - сказал источник, близкий к бывшему президенту. "Демократы мобилизованы. У них массивная машина - и она собирает деньги, и она может выдвинуть обоснованные доводы против него".

"Это должно быть легко," - добавили они. "Говорите об экономике и говорите об иммиграции".

Для Трампа придерживаться единой линии редко было легко, как показал возврат бывшего президента на X, платформу, ранее известную как Twitter, где он когда-то был могущественной фигурой. Перед его понедельничным интервью с Маском аккаунт Трампа впервые за год опубликовал серию стильно смонтированных видео, которые четко артикулировали случай второго президентства Трампа, чего сам кандидат редко добивается. Один пост спрашивал: "Вы лучше себя чувствуете сейчас, чем когда я был президентом?"

Этот вопрос затрагивает сердцевину сообщения кампании Трампа к избирателям - но Трамп не задал его до конца своей двухчасовой беседы с Маском, во время которой он выразил знакомые претензии по поводу выборов 2020 года, прокомментировал красоту Харрис на последнем обложке Time Magazine, остался сосредоточенным на президенте Джо Байдене и, по подсчетам CNN, солгал как минимум 20 раз.

"Президент Трамп в течение двух часов вчера вел дело против Камалы Харрис в рекордной беседе на X Spaces. Он говорил о том, насколько слаба, неудачна и опасно либеральна билета Камала-Уолз, самая радикальная в истории Америки", - сказал пресс-секретарь кампании Стивен Чунг в заявлении, в котором утверждалось, что Трамп не отступил от темы. "На каждом выступлении президент Трамп излагает свой смелый план для этой страны через свою программу "Америка превыше всего" и контрастирует его с печальным рекордом Камалы по взрывному росту инфляции, неконтролируемой границе и растущей преступности в американских общинах".

Интервью отразило подход Трампа со времени, когда Байден выбыл 21 июля, период, отмеченный всплеском энергии для Харрис и бесплодными попытками бывшего президента справиться с политической обстановкой, больше не благоприятствующей ему. В это время Трамп атаковал республиканского губернатора Брайана Кемпа из Джорджии, популярного лидера вновь возникающего бастиона; обвинил Харрис, дочь ямайских и индийских иммигрантов, в сокрытии половины своей расовой идентичности; и созвал прессу в Мар-а-Лаго для незапланированной пресс-конференции, полной ложных утверждений, в какой-то момент заявив, что размер его аудитории перед беспорядками 6 января 2021 года в США сопоставим с посещаемостью Мартина Лютера Кинга на марше на Вашингтон за рабочие места и свободу в 1963 году.

"Двойной нож Трампа как вашего лидера в том, что в любой момент он может разрушить нарративы, которые могут погубить республиканцев, и в любой момент может построить нарратив, который сам себя разрушает," - сказал Стив Деак, ведущий консервативного радиошоу. "Дональд Трамп повторяет пункты и речевые повторы кампании, что подорвало бы его бренд. Но он определенно должен быть более сосредоточенным".

Эти знакомые вспышки рискуют напомнить некоторым избирателям, почему они отвернулись от Трампа в 2020 году - вызов, который его кампания до недавнего времени успешно минимизировала. До июля гонка вращалась вокруг правовых вызовов Трампа и снижающегося рейтинга одобрения Байдена и его видимости, в то время как демократы пытались переключить внимание общественности на неотрепетированные митинги и выступления в СМИ бывшего президента.

Теперь это явно больше не так, поскольку Харрис и ее онлайн-союзники более эффективно обращают внимание общественности на слова, исходящие от Трампа.

В июне Трамп сказал собранию христиан в Вашингтоне голосовать "только на этот раз", добавив: "Через четыре года не голосовать, я не возражаю". Почти никто не заметил. Но когда он сделал то же самое заявление месяц спустя другой группе консервативных религиозных деятелей, Трамп вызвал бурю.

Еще одним признаком возрожденного внимания к кампании бывшего президента стало публичное осуждение знаменитой певицы Селин Дион в субботу "несанкционированного использования" своей музыки на митинге Трампа в Монтане. Кампания Трампа неоднократно использовала хит Дион "Мое сердце будет биться вечно" на митингах в 2023 и 2024 годах. Но заявление Дион показало, что она и ее менеджер только недавно узнали об его включении в плейлист кампании.

Разочарование республиканцев из-за изменившейся ситуации вылилось наружу, когда республиканцы на Капитолийском холме все чаще предостерегают от недавних заявлений Трампа, а советники спешат найти способы заставить бывшего президента изменить курс. В сегменте Fox Business союзники Трампа Ларри Кудлоу и Келлиэнн Конуэй передали явно адресованное ему сообщение.

"Не отвлекайся, не называй ее глупой и всеми возможными именами, оставайся на теме," - сказал Кудлоу.

Конвей добавила: "Выигрышная формула для президента Трампа очень проста: это fewer insults, more insights and that policy contrast".

Конвей, которая возглавляла его успешную кампанию 2016 года, недавно напрямую обратилась к Трампу, встретившись с ним в его клубе Бедминстер, Нью-Джерси, чтобы выразить озабоченность по поводу текущих решений кампании, сообщили CNN два источника, знакомых с ситуацией.

Не менее тревожным для некоторых в его окружении является последняя привязанность Трампа к теориям заговора, приходящим из глубины Интернета. В прошлый уик-энд Трамп ложно заявил в серии сообщений в социальных сетях, что "никто" не присутствовал на недавнем мичиганском ралли Харрис. Утверждения, которые возникли у фанатиков из крайне правых кругов Интернета, легко опровергались фотографиями и видео, снятыми участниками и СМИ, показывающими тысячи сторонников на мероприятии в ангаре аэропорта возле Детройта.

"Прекратите сомневаться в размере ее аудитории и начните сомневаться в ее позиции", - сказал бывший спикер Палаты представителей Кит Маккарти в эфире Fox на этой неделе.

Флирт Трампа с теориями заговора давно ставит в тупик многих из его более умеренных союзников. Ранее советники бывшего президента советовали ему держаться подальше от утверждений о краже выборов 2020 года, утверждая, что он должен смотреть вперед и что такие утверждения не помогут ему завоевать независимых или более умеренных избирателей. Даже на прошлой неделе Трамп продолжал распространять эти теории.

Некоторые союзники опасаются, что республиканский кандидат особенно восприимчив к теории заговора, когда он наиболее уязвим.

Многие советники винят в этом неограниченный и неограниченный доступ к бывшему президенту. Поклонники некоторых крайне правых теорий заговора имеют прямой доступ к Трампу, в том числе к его личному мобильному телефону или как члены в Мар-а-Лаго и других его клубах. Они регулярно звонят ему или заходят поговорить с бывшим президентом, когда он играет в гольф или ужинает. Часто аides и советники не знают, кто находится у него в голове в любой данный момент.

"Он не придумал это утверждение", - раздраженно сказал один советник, когда его спросили об evento Национальной ассоциации черных журналистов, где Трамп впервые ложно предположил, что Харрис только недавно идентифицировала себя как черную. Советник указал на крайне правые аккаунты Twitter, в том числе Лору Луммер, известного провокатора и конспиролога, которая поддерживает отношения с Трампом и регулярно публикует дезинформацию в социальных сетях.

Луммер неоднократно распространяла необоснованные слухи о политических противниках Трампа - однажды обвинив жену губернатора Флориды Рона ДеСантиса в преувеличении своей диагноза рака - и уже подогревала вопросы о расовой принадлежности Харрис, прежде чем Трамп продвинул эту идею со сцены NABJ.

Трамп хвалил Луммер на недавнем выступлении на конференции по криптовалюте, сказав публике: "Она фантастический человек, великая женщина".

Другой источник, близкий к Трампу, описал бывшего президента как "кажущегося находящимся в спирали", прямо ссылаясь на его усилившееся распространение теорий заговора, надеясь, что бывший президент вернется к фокусировке, когда станет ясно новая расстановка сил в гонке.

"Есть много из нас, кто на него надеется", - сказал человек, "так что он лучше бы вышел из этого".

В разгар своих политических трудностей некоторые советники президента Трампа советовали ему воздерживаться от распространения теорий заговора, подчеркивая, что такие утверждения не полезны для завоевания независимых или более умеренных избирателей. Кроме того, политический ландшафт, который Трамп находит незнакомым и быстро меняющимся, заставил его атаковать политических фигур, таких как республиканский губернатор Брайан Кэмп из Джорджии, и обвинить вице-президента Камалу Харрис в сокрытии части своей расовой идентичности, демонстрируя влияние его неустойчивого подхода к политике.

