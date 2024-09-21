Трамп отрицает возможность очередной прямой телевизионной конфронтации.

Дональд Трамп отказывается от еще одной телевизионной дуэли с Камалой Харрис во время избирательной кампании. В то время как Харрис принимает приглашение CNN на потенциальный второй дебаты 23 октября, Трамп теперь объясняет, почему другая встреча невозможна с его точки зрения.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп остается непреклонным в своем отказе участвовать в еще одной телевизионной дискуссии со своим соперником Камалой Харрис. По его словам, "пора бы уже" провести второй дебаты, как он заявил на митинге в штате Северная Каролина. Он отметил, что процесс голосования уже начался.

Комментарий Трампа намекает на то, что ранние опросы голосования уже открылись в некоторых штатах, таких как Миннесота, Южная Дакота и Виргиния. Эта опция раннего голосования позволяет гражданам принять участие в выборах, даже если у них есть потенциальные конфликты в расписании или переполненность на День выборов.

Харрис принимает приглашение CNN

Команда кампании Камалы Харрис ранее объявила, что вице-президент принимает приглашение CNN на возможный реванш с Трампом 23 октября. Опять же, Харрис вызвала Трампа на еще одну дуэль.

Менеджер кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон объяснила, что Харрис рада "еще одной возможности выступить на одной сцене" с Дональдом Трампом. "Американцы заслуживают еще одного шанса увидеть вице-президента Камалу Харрис и Дональда Трампа в дебатах перед тем, как отдать свои голоса", - подчеркнула О'Мэлли Диллон. Цель, как она сказала, состоит в том, чтобы предоставить ясную картину "конкурирующих видений для Америки". В недавней истории было необычно провести всего один дебаты перед выборами.

Несмотря на заявления Трампа во время своей речи в Северной Каролине о том, что будет только один дебаты с Харрис 10 сентября, он признался, "хотелось бы, но уже поздно". Большинство опросов и политических аналитиков согласны с тем, что Харрис победила в дуэли. Харрис использовала множество острых атак, чтобы поставить Трампа на защиту.

Трамп также рассматривает дебаты с Байденом

Во время дебатов на ABC News Трамп делал необоснованные утверждения, такие как обвинение мигрантов в краже и поедании домашних животных в Спрингфилде, Огайо. Он также намекал на то, что "демократы", такие как напарник Харрис Тим Уолз, поддерживают поздние аборты, включая инфантицид. Модераторы исправили эти заявления во время трансляции.

После дебатов Харрис вызвала Трампа на реванш - предложение, которое Трамп отклонил в то время, даже объявив о своей победе в первоначальной дуэли. "Больше не будет третьего дебатов", - написал Трамп на своей платформе социальных сетей, Truth Social, в середине сентября. Кроме второго выступления с Харрис, Трамп также упомянул свой спор с президентом Джо Байденом 27 июня. Эта интенсивная дискуссия о якобы умственной несостоятельности Байдена побудила Байдена решить не баллотироваться на переизбрание.

Хотя Харрис эффективно противостоит своему республиканскому оппоненту в кампании, последние опросы показывают необычно близкую гонку на президентских выборах 5 ноября.

Несмотря на отказ Трампа от еще одного дебатов с Харрис, телевизионное шоу под названием '[Телевизионная дуэль] 2' остается темой интереса среди политических энтузиастов. Интересно, что менеджер кампании Харрис упомянула, что вице-президент хочет еще одного шанса прояснить их "конкурирующие видения для Америки" во время потенциального дебатов.

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