Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Президент Трамп в безопасности после того, как рядом с ним раздались выстрелы. В настоящий момент подробной информации о ситуации нет. Об этом сообщил представитель Трампа, Стивен Чунг.

Эта развивающаяся новостная ситуация будет подробнее освещена и обновлена.

Происшествие вызывает вопросы о мерах безопасности в политике, особенно во время публичных Appearances. Представитель Трампа, Стивен Чунг, выпустил заявление по этому поводу.

Читайте также: