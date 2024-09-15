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ПолитикаНовости

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
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14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса, расположенную в Лас-Вегасе.

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Президент Трамп в безопасности после того, как рядом с ним раздались выстрелы. В настоящий момент подробной информации о ситуации нет. Об этом сообщил представитель Трампа, Стивен Чунг.

Эта развивающаяся новостная ситуация будет подробнее освещена и обновлена.

Происшествие вызывает вопросы о мерах безопасности в политике, особенно во время публичных Appearances. Представитель Трампа, Стивен Чунг, выпустил заявление по этому поводу.

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