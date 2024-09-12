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Трамп ошибочно утверждает, что каждый опрос указывает на его победу в дебатах.

Бывший президент Дональд Трамп вновь Rundfunk practica Establish Own: цитировал сомнительные онлайн-опросы, чтобы утвердить свою победу на президентских дебатах, несмотря на оба научных опросов свидетельствовали о том, что он проиграл.

 and  Lauren Adams
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На дебаты, проходившие в Национальном Конституционном Центре в Филадельфии 10 сентября 2024 года,...
На дебаты, проходившие в Национальном Конституционном Центре в Филадельфии 10 сентября 2024 года, бывший президент Дональд Трамп поделился своими взглядами.

Трамп ошибочно утверждает, что каждый опрос указывает на его победу в дебатах.

Он этого добился в 2016 году после дебатов с Хиллари Клинтон. Он повторил это в 2020 году после дебатов с Джо Байденом. И он повторил действие в среду, после того как накануне вечером сошёлся в споре с вице-президентом Камалой Харрис.

В среду днём он публично заявил в социальных сетях: "Каждый опрос показывает, что мы побеждаем, в одном случае — 92 против 8, так зачем устраивать реванш?"

"Мы выиграли дебаты, согласно каждому опросу — каждому, насколько я знаю", — сказал он позже в тот же день журналистам.

Факт проверки: Заявление Трампа безосновательно. На момент четверга утром все основные научные опросы, касающиеся дебатов — те, которые использовали методы случайной выборки для представления разумного представления американского мнения, — показали, что Харрис победила. Опросы, в которых большинство участников объявили победителем Трампа, были ненаучными — открытые вопросы, размещённые в Интернете, позволяющие неограниченному количеству людей голосовать, независимо от возраста или страны проживания. В результате были получены бессмысленные результаты в качестве показателя общественного мнения американцев.

Давайте представим результаты трёх научных опросов, касающихся дебатов, от признанных непартийных опросников. Два из них были опубликованы до того, как Трамп в среду заявил, что каждый опрос показывает его победу.

Опрос CNN от SSRS (605 зарегистрированных избирателей, которые заявили, что смотрели): 63% считали, что Харрис лучше справилась, а 37% — что Трамп.

Опрос YouGov (2166 зарегистрированных избирателей, которые заявили, что смотрели): 54% сочли победителем Харрис, 31% — Трампа, а 14% были не уверены.

Опрос Le/ger для New York Post (1002 взрослых американцев, которые заявили, что смотрели): 50% признали победительницей Харрис, а 29% — Трампа. 21% остались неуверенными или не определились.

Научные опросы дебатов от демократического и республиканского опросников также показали вперед Харрис. Несмотря на то, что научные опросы далеки от идеала, очевидно, что утверждение Трампа о том, что он победил "по каждому опросу", безосновательно.

Трамп ссылался на неверфицированные опросы

Во время дебатов и в интервью на Fox News на следующий день Трамп подразумевал, что, как и на двух предыдущих президентских выборах, он опирался на неверфицированные опросы, чтобы укрепить свои утверждения о том, что опросы показывают его явным победителем дебатов.

На Fox он сказал, что "каждый опрос вчера вечером показывал меня лидирующим с перевесом 90 против 10" и "у нас есть один здесь: 92 против 7". Вот пример опроса, показывающего такое огромное преимущество: не научный веб-опрос от Newsmax, правой телевизионной станции, которая пригласила зрителей посетить свой веб-сайт и объявить, кто, по их мнению, победил.

Такие опросы используются медиа-организациями и аккаунтами в социальных сетях для генерации вовлеченности аудитории. Однако бесполезность результатов опроса как точного показателя общественного мнения очевидна.

Фанаты Newsmax были более знакомы с этим опросом, чем другие люди. Люди могли голосовать несколько раз, если у них было несколько подключенных к Интернету устройств. Кроме того, люди могли голосовать, независимо от их возраста или места проживания.

В интервью на Fox Трамп также ссылался на преимущество 80 против 20, которое он, по его словам, имел в какой-то момент в опросе C-SPAN. C-SPAN — нейтральная организация, транслирующая процедуры федерального правительства. Но и этот опрос был неверфицируемым; C-SPAN просто разместила открытый вопрос на платформе социальных сетей X, ранее известной как Twitter.

Поддержники любого кандидата, независимо от места проживания, могли распространять ссылку на опрос C-SPAN среди как можно большего числа единомышленников.

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