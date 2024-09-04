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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Трамп обвиняет Харриса в том, что он ответственен за споры в Фридхофе

Поход Трампа в Национальное кладбище оказался проблемным. Вместо признания своей ошибки он предпочел контрнаступление.

 and  Michael Bootcampf
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- Трамп обвиняет Харриса в том, что он ответственен за споры в Фридхофе

Ожидаемая стратегия PR для отмечания третьей годовщины нападения американских войск была бы: Дональд Трамп посетил Арлингтонское национальное кладбище с членами семей погибших солдат. Однако вместо того, чтобы завоевать поддержку и голоса, возник скандал. Трамп в ярости и критикует Камалу Харрис.

"На Арлингтонском национальном кладбище не было хаоса," - возмущался Трамп на своей платформе Truth Social, направляя свой гнев на свою соперницу по президентской кампании. "Она это выдумала, чтобы отвлечь внимание от своей и Байдена ответственности за провал в Афганистане," - обвинил он. "У них не было столкновений или проблем, только расшатанные умы среди тех, кто хочет разрушить страну," - заявил он.

Команда Трампа отвечает

Этот взрыв относится к событию, которое впоследствии подтвердила американская армия. Скандал вокруг посещения Трампа, которое широко задокументировано фотографиями, исходит из основной проблемы: оно не должно было произойти. Американское право и протокол Пентагона строго запрещают использование посещений Национального кладбища в политических целях. Фотографирование и съемка разрешены только для сотрудников кладбища. Когда сотрудники заметили, они попытались проинформировать команду Трампа. Именно тогда, якобы, и произошло предполагаемое столкновение, которое Трамп винит в Харрис.

Сотрудник пытался объяснить правила команде Трампа и якобы был оттеснен, согласно заявлению армии, предоставленному "NBC". "Сотрудник вел себя профессионально, как и ожидалось на кладбище, и избежал дальнейшего эскалации," - уточнила армия. Сотрудник отказался от судебного преследования.

Команда Трампа опровергает эту версию. "Это абсолютная ложь, и человек лжет," - сказал "NBC" спикер Трампа Стивен Чун. "С моей точки зрения как свидетеля, сотрудник инициировал физический контакт, который был ни необязателен, ни уместен," - заявил Чун. "Человек явно переживает психологический срыв," - сказал другой спикер "NPR". Необычное заявление, учитывая, что Трамп изначально отрицал какой-либо такой инцидент.

Я не собираюсь участвовать в горячей дискуссии об инциденте на Арлингтонском национальном кладбище. Какая бы версия событий ни была правдой, ясно, что посещение должно было быть уважительным трибютом, а не политической демонстрацией.

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