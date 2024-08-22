- Трамп общается через прозрачный барьер.

Дональд Трамп, республиканский кандидат в президенты США, вернулся на трибуну, на этот раз на открытом воздухе. Его первое значительное открытое мероприятие после нападения в Пенсильвании состоялось в ключевом штате Северная Каролина, где он был защищен прозрачным барьером на подиуме. Ранее сообщалось, что после нападения Секретная служба, отвечающая за его безопасность, будет использовать пуленепробиваемое стекло на открытых собраниях.

Нападение в Пенсильвании

13 июля предполагаемый стрелок атаковал митинг в штате Пенсильвания, ранив Трампа пулей в правое ухо. 78-летнего нападавшего мгновенно нейтрализовали сотрудники безопасности. К сожалению, один из участников погиб, а двое других получили ранения. Открытое мероприятие в Батлере состоялось на фоне празднований. После этого Трамп продолжал проводить предвыборные мероприятия перед большими аудиториями, все они проходили в помещении.

Усиленная охрана

Мероприятие в Северной Каролине отличалось строгими мерами безопасности, что было видно на фотографиях снайперов, размещенных на близлежащих зданиях в Эшборо. Новостные агентства сообщили о задержании двух человек полицией несколько часов после мероприятия. Видео показало, как этих подозреваемых арестовали и конфисковали оружие из автомобиля. Сетевое издание CBS 17 подтвердило, цитируя источники в правоохранительных органах, что общественность не была в опасности.

Медицинский инцидент в аудитории

Перед инцидентом во время выступления Трампа в аудитории женщина, казалось, испытывала трудности из-за жары. "Профессиональный медицинский работник, пожалуйста! Здесь очень жарко," - заметил Трамп посреди своей речи. Уважаемая фигура затем покинула сцену, получив аплодисменты, и утешила женщину.

Аналогичная ситуация произошла на предвыборном мероприятии демократического кандидата в президенты Камалы Харрис в Милуоки вечером во вторник (по местному времени). Харрис также прервала свою речь в ответ на медицинский инцидент в аудитории и призвала присутствие парамедика.

Трамп в решающих штатах

В настоящее время Трамп колесит по ключевым штатам для президентских выборов 5 ноября, часто называемым колеблющимися штатами. Он представляет собой резкий контраст с национальным съездом Демократической партии в Чикаго, где его политический оппонент, Харрис, является центральной фигурой.

В своем выступлении в Эшборо Трамп также затронул вопрос о том, что его советники и лидеры партии призывают его сосредоточиться больше на политической риторике и меньше на личных нападках на своих соперников. "Должен ли я быть личным? Не должен ли я быть личным?" - спросил он у аудитории, которая ответила громкими аплодисментами в поддержку его подхода. "Мои советники - это история," - шутливо сказал Трамп.

Репертуар оскорблений Трампа

Как и следовало ожидать, речь Трампа содержала множество грубых замечаний. Кроме нападок на вице-президента США Харрис он также атаковал президента Джо Байдена и бывшего президента Барака Обаму. Трамп особенно обиделся на речь Обамы на национальном съезде Демократической партии накануне вечером. "Он был довольно демоническим прошлой ночью. Я пытаюсь быть дружелюбным по отношению к людям, но это сложно, когда они воспринимают вещи лично," - проворчал Трамп. Обама, среди прочего, указал на склонность Трампа к детским прозвищам, абсурдным теориям заговора и странную одержимость размерами толпы.

Несмотря на усиленные меры безопасности после нападения в Пенсильвании, Дональд Трамп продолжал ублажать свою большую аудиторию в помещении своей политической риторикой и личными нападками на своих соперников. В неожиданном повороте событий tanto Трамп, как и демократический кандидат в президенты Камала Харрис, были вынуждены прервать свои речи из-за медицинских ЧП в своих аудиториях, демонстрируя непредсказуемость предвыборных мероприятий.

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