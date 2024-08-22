Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДональд Трамп

Трамп общается через прозрачный барьер.

В настоящий момент ВСША привлекает значительное внимание Democratic Party Convention. Одновременно, Трамп инициирует встречный план. Он реализует тактические меры безопасности во время общения в Северной Каролине.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Усилены защитные щиты для охраны бывшего президента.
Усилены защитные щиты для охраны бывшего президента.

- Трамп общается через прозрачный барьер.

Дональд Трамп, республиканский кандидат в президенты США, вернулся на трибуну, на этот раз на открытом воздухе. Его первое значительное открытое мероприятие после нападения в Пенсильвании состоялось в ключевом штате Северная Каролина, где он был защищен прозрачным барьером на подиуме. Ранее сообщалось, что после нападения Секретная служба, отвечающая за его безопасность, будет использовать пуленепробиваемое стекло на открытых собраниях.

Нападение в Пенсильвании

13 июля предполагаемый стрелок атаковал митинг в штате Пенсильвания, ранив Трампа пулей в правое ухо. 78-летнего нападавшего мгновенно нейтрализовали сотрудники безопасности. К сожалению, один из участников погиб, а двое других получили ранения. Открытое мероприятие в Батлере состоялось на фоне празднований. После этого Трамп продолжал проводить предвыборные мероприятия перед большими аудиториями, все они проходили в помещении.

Усиленная охрана

Мероприятие в Северной Каролине отличалось строгими мерами безопасности, что было видно на фотографиях снайперов, размещенных на близлежащих зданиях в Эшборо. Новостные агентства сообщили о задержании двух человек полицией несколько часов после мероприятия. Видео показало, как этих подозреваемых арестовали и конфисковали оружие из автомобиля. Сетевое издание CBS 17 подтвердило, цитируя источники в правоохранительных органах, что общественность не была в опасности.

Медицинский инцидент в аудитории

Перед инцидентом во время выступления Трампа в аудитории женщина, казалось, испытывала трудности из-за жары. "Профессиональный медицинский работник, пожалуйста! Здесь очень жарко," - заметил Трамп посреди своей речи. Уважаемая фигура затем покинула сцену, получив аплодисменты, и утешила женщину.

Аналогичная ситуация произошла на предвыборном мероприятии демократического кандидата в президенты Камалы Харрис в Милуоки вечером во вторник (по местному времени). Харрис также прервала свою речь в ответ на медицинский инцидент в аудитории и призвала присутствие парамедика.

Трамп в решающих штатах

В настоящее время Трамп колесит по ключевым штатам для президентских выборов 5 ноября, часто называемым колеблющимися штатами. Он представляет собой резкий контраст с национальным съездом Демократической партии в Чикаго, где его политический оппонент, Харрис, является центральной фигурой.

В своем выступлении в Эшборо Трамп также затронул вопрос о том, что его советники и лидеры партии призывают его сосредоточиться больше на политической риторике и меньше на личных нападках на своих соперников. "Должен ли я быть личным? Не должен ли я быть личным?" - спросил он у аудитории, которая ответила громкими аплодисментами в поддержку его подхода. "Мои советники - это история," - шутливо сказал Трамп.

Репертуар оскорблений Трампа

Как и следовало ожидать, речь Трампа содержала множество грубых замечаний. Кроме нападок на вице-президента США Харрис он также атаковал президента Джо Байдена и бывшего президента Барака Обаму. Трамп особенно обиделся на речь Обамы на национальном съезде Демократической партии накануне вечером. "Он был довольно демоническим прошлой ночью. Я пытаюсь быть дружелюбным по отношению к людям, но это сложно, когда они воспринимают вещи лично," - проворчал Трамп. Обама, среди прочего, указал на склонность Трампа к детским прозвищам, абсурдным теориям заговора и странную одержимость размерами толпы.

Несмотря на усиленные меры безопасности после нападения в Пенсильвании, Дональд Трамп продолжал ублажать свою большую аудиторию в помещении своей политической риторикой и личными нападками на своих соперников. В неожиданном повороте событий tanto Трамп, как и демократический кандидат в президенты Камала Харрис, были вынуждены прервать свои речи из-за медицинских ЧП в своих аудиториях, демонстрируя непредсказуемость предвыборных мероприятий.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Безestroны замечены в небе над 'Чемкоаст Парк Брунсбюттель'.
Политика

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне За последние несколько дней над значительным промышленным объектом в Brunsbüttel неоднократно видели несколько дронов, якобы принадлежащих России. Власти находятся в состоянии повышенной готовности, а слухи связывают это с Москвой. В настоящее время ведутся расследования из-за подозрений в шпионаже с разрушительными намерениями. Согласно сообщению Bild,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Участвовал в адекватном диалоге: Путин провел переговоры с Трампом во время саммита "Большой...
Политика

Похоже, что существенное продвижение Курска не указывает на ограничения в данный момент.

Похоже, что существенное продвижение Курска не указывает на ограничения в данный момент. Канцлер Шольц предвидит ограниченный во времени и пространстве продвижение Украины в Россию. Однако корреспондент ntv Наджа Криевольд не разделяет этого мнения. 13:06 Украинское наступление приводит к уничтожению российской авиации в СаваслейкеПо данным общественного вещателя "Суспилне"

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Профессионалы здравоохранения приблизительно прогнозируют около 17 000 избежимых летальных исходов...
Политика

Около 75 человек, по прогнозам, погибнут в 2023 году из-за ошибок в здравоохранении.

Около 75 человек, по прогнозам, погибнут в 2023 году из-за ошибок в здравоохранении. Ошибки в медицинском лечении часто приводят к серьезным последствиям, унесшим жизни 75 человек в прошлом году. Специалисты обеспокоены тем, что фактическое число может быть значительно выше, и выступают за обязательное сообщение. Ошибка привела к тому, что 39-летняя

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
ФДП призывает прекратить предоставление пособий на гражданство для украинских беженцев.
Политика

ФДП призывает прекратить предоставление пособий на гражданство для украинских беженцев.

ФДП призывает прекратить предоставление пособий на гражданство для украинских беженцев. Согласно ФДП, украинским беженцам не следует автоматически предоставлять пособие по безработице. Как заявил генеральный секретарь Биджан Дир-Сарай в беседе с Reuters в Берлине, "Поддержка в соответствии с Законом о беженцах была бы более уместной". Дир-Сарай похвалил министра-президента Бранденбурга

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.
Спорт

"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.

Нью-Йоркские Янки поддерживают своего известного бэттера Аарона Джаджа на фоне обвинений в игнорировании группы игроков МЛБ во время недавнего игрового дня 2024 Лиги маленькой лиги мира.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Безestroны замечены в небе над 'Чемкоаст Парк Брунсбюттель'.
Политика

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне За последние несколько дней над значительным промышленным объектом в Brunsbüttel неоднократно видели несколько дронов, якобы принадлежащих России. Власти находятся в состоянии повышенной готовности, а слухи связывают это с Москвой. В настоящее время ведутся расследования из-за подозрений в шпионаже с разрушительными намерениями. Согласно сообщению Bild,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.
Спорт

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов. В политической обстановке в Тюрингии происходит влияние на процесс отбора в спортивные команды, в частности, в баскетбол. Тренеры команд из Йены и Эрфурта сообщают о проблемах с потенциальными немецкими игроками, особенно с семьями, которые выражают опасения во время переговоров о переходе. Бьёрн

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно