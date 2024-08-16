Трамп обещает радикальные снижения цен - что говорит Харрис?

Медовый месяц Харрис с избирателями США подходит к концу, и кандидат в президенты от демократов нуждается в сути. Самый большой кусок — это экономика и цены на потребительские товары, за которые она частично ответственна. Тем временем ее соперник Трамп обещает большие вещи.

Кандидат в президенты от демократов действительно Камала Харрис. Но, по мнению Дональда Трампа, это не делает большой разницы с президентом Джо Байденом: "Они команда". Так он представил вице-президента Байдена на мероприятии по кампании в Северной Каролине в среду, штате, который внезапно кажется досягаемым для демократов благодаря высоким показателям Харрис в опросах. "Она должна объяснить нынешние страдания, которые причинила на стороне Джо Байдена", — атаковал республиканец своего конкурента на пост президента. Речь идет об инфляции и стоимости жизни, которую республиканцы называют "кризисом доступности".

До сих пор Харрис находится на волне энтузиазма, вызванного уходом Байдена и быстрым захватом candidacy. Однако этот энтузиазм, скорее всего, утихнет в ближайшие недели. Харрис пока говорила очень общо на такие темы во время своих хорошо принятых появлений, в основном придерживаясь фраз, вызывающих положительные эмоции, и обещая кодифицировать право на аборты. Она не давала ни одного интервью, где могла бы более подробно объяснить. Возможно, очень скоро эта первая фаза кампании закончится, и речь пойдет больше о сути.

В пятницу, также в Северной Каролине, Харрис представит свою экономическую политику впервые. Как обычно, это один из самых важных вопросов в кампании: согласно недавнему опросу YouGov, четверть американских избирателей считает инфляцию и цены на потребительские товары своим самым важным вопросом при голосовании, 13 процентов назвали работу и экономику; 12 процентов — иммиграцию, 10 процентов — здравоохранение, и 7 процентов — аборты. Харрис не сможет убежать от этого, ей придется объяснить, что она планирует делать.

План на первые 100 дней?

Сообщается, что кандидат теперь публично призвал Конгресс принять закон о ценовом сговоре, что, по сообщениям американских СМИ, является частью плана на первые 100 дней возможной президентства для снижения стоимости продуктов питания и других цен. Кроме закона, Харрис также может действовать указы и, например, поручить Федеральной торговой комиссии бороться с ценовым сговором, если она выиграет выборы в ноябре; нечто, что члены прогрессивного крыла демократов требовали в последние месяцы. На своем выступлении она также могла бы критиковать гигантов мясной промышленности, которые сговариваются, чтобы держать цены высокими, как Байден.

С начала 2021 года стоимость продуктов питания в США выросла примерно на 20 процентов. Несмотря на то, что средние доходы теперь немного выше инфляции, эффекты предыдущих повышений цен не исчезли. В настоящее время особенно люди из домохозяйств с низким доходом находятся в риске не смогут оплатить свои долги снова; риск такой же, как и в апреле 2020 года, во время первого карантина коронавируса. И это цель республиканцев и Трампа: жизнь дороже, чем раньше. К домохозяйствам с низким доходом относятся непропорционально большое количество черных избирателей. Харрис больше зависит от этой группы избирателей, чем Трамп.

Сигналы смешанные: недавно число новых рабочих мест сокращалось, безработица слегка выросла, но инфляция упала ниже 3 процентов. Федеральный резервный банк мог бы отреагировать снижением процентной ставки, облегчая инвестиции и делая недвижимость более доступной. Байден и Харрис argue, что план Трампа о новых импортных пошлинах больше поднимет цены на продукты питания, чем предложения демократов. Они цитируют письмо, подписанное десятками лауреатов Нобелевской премии по экономике, предупреждающее о последствиях протекционистской экономической политики, которую Трамп объявил.

Большие обещания Трампа

Трамп уже давно обещает широкие налоговые cuts. В среду он объявил, что хочет снизить цены на энергию и электроэнергию хотя бы на половину в течение 12-18 месяцев и снизить налоги на социальные выплаты для пожилых людей. Он даже пообещал сохранить ранее ненавистную систему медицинского страхования Obamacare, "если мы не сможем сделать что-то лучшее". Он сказал, что даст поручения своим министрам "снизить цены". Представитель кампании Трампа сказал, что Харрис не может скрыть свой "катастрофический рекорд" и пытается "гасить" американцев, делая их неспособными различать правду и ложь.

Трамп часто провоцирует Харрис, говоря, что она хуже, чем Байден, и у нее нет собственных планов. Например, бывший президент объявил, что если он выиграет выборы, он отменит налог на чаевые, что было воспринято как сигнал штату Невада и городу Лас-Вегас. Харрис последовала с тем же предложением, которое Трамп теперь использует, чтобы поддразнить ее. "Ее план, возможно, всего лишь копия моего плана", — насмехался он. В то же время он предупредил в своей уникальной логике, что если Харрис выиграет, это приведет к "экономическому коллапсу, депрессии в стиле 1929 года". Но если он выиграет, "будет бум".

Перед своим отказом от гонки Байден отставал от своего соперника в опросах частично потому, что избиратели считали Трампа более компетентным в экономических вопросах. Преимущество Трампа теперь исчезло, и Харрис практически сравнялась с ним. Однако 15 процентов респондентов были не уверены или не доверяли ни одному из кандидатов. Это те избиратели, которых Харрис и Трамп, возможно, все еще попытаются убедить обещаниями и планами, прежде чем они проголосуют в ноябре.

Подход к выборам президента США в 2024 году все больше фокусируется на экономических политиках, где инфляция, цены для потребителей и рабочие места становятся основными вопросами для кампаний Харрис и Трампа. В своей борьбе за победу на выборах президента США в 2024 году Харрис представляет план на 100 дней, включающий меры по борьбе с перепродажей и снижению стоимости продуктов питания, чтобы решить проблему доступности, поднятую ее оппонентом.

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