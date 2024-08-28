Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДжо Байден

Трамп объявил о телевизионном соглашении с Харрисом.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Запланированное противостояние между Гаррис и Трампом назначено на 10 сентября
Запланированное противостояние между Гаррис и Трампом назначено на 10 сентября

Трамп объявил о телевизионном соглашении с Харрисом.

Из-за критики Дональда Трампа в адрес ABC за предвзятость запланированный теледебат с Камалой Харрис, казалось, находился под угрозой. Тем не менее, Трамп согласился на установленные условия. Одновременно с этим Харрис готовится провести свою первую интервью в качестве кандидата в президенты на этой неделе.

Утверждается, что запланирован теледебат между Дональдом Трампом и Камалой Харрис 10 сентября. Он будет проходить в соответствии с правилами, установленными во время дебатов CNN 27 июня, в которых приняли участие Трамп и президент Джо Байден, в том числе с выключенным микрофоном для неговорящего участника и студией без зрителей.

Трамп назвал ABC "самым несправедливым и жестоким" новостным каналом. Тем не менее, он заявил, что ABC заверила его, что дебаты в Филадельфии будут "справедливыми и честными". Харрис якобы отказалась от дебатов с Fox News 4 сентября, консервативного канала, но Трамп заявил, что она оставила дату открытой для возможного пересмотра.

ABC объявила примерно три недели назад, что Трамп и Харрис встретятся 10 сентября. Оба кандидата подтвердили свое участие в то время. Это единственный запланированный теледебат между вице-президентом и бывшим президентом до выборов 5 ноября. Тем не менее, недавно возник спор о правилах дебатов между кампаниями Харрис и Трампа.

Первое интервью Харрис

Между тем, Харрис запланировала провести свою первую интервью с момента официального выдвижения в качестве кандидата в президенты. Она будет interviewed вместе со своим напарником Тимом Волзом в важном штате Джорджия в четверг. Интервью будет транслироваться в 21:00 по восточному времени (1:00 по центральноевропейскому времени в пятницу), ведущей будет CNN Dana Bash.

Республиканцы неоднократно обвиняли Харрис в уклонении от интервью с тех пор, как президент Байден отказался от своей кандидатуры на пост президента почти пять недель назад. В результате Харрис ответила только на несколько вопросов журналистов на мероприятиях кампании. Кроме того, она еще не провела пресс-конференцию в качестве кандидата в президенты. Трамп неоднократно критиковал это.

Несмотря на критику Трампа в адрес ABC за предполагаемую предвзятость, он согласился участвовать в теледебатах 10 сентября с напарницей Джо Байдена Камалой Харрис. После этого Харрис запланировала провести свою первую интервью в качестве кандидата в президенты, вместе со своим напарником Тимом Волзом в четверг в Джорджии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Совет НАТО-Украина собирается для обсуждения.
Политика

Совет НАТО-Украина собирается для обсуждения.

После интенсивных авиационных ударов России по украинским городам Киев просит у НАТО помощи. Командующий ВС США исследует обстановку на Восточной Украине.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием многоракетной системы.
Политика

Ким провел испытания ракетных пусковых установок, как сообщалось.

Ким провел испытания ракетных пусковых установок, как сообщалось. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно наблюдал за испытаниями модернизированной многоступенчатой системы пусковых установок, сообщает государственное информационное агентство КНДР. Усовершенствованная система оснащена продвинутой системой наведения и снарядами калибра 240 мм. Американские и южнокорейские официальные лица неоднократно заявляли, что КНДР поставляет значительное

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом
Политика

Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом

Трамп объявил о согласии на телевидении в лице с Харрисом Из-за обвинений Дональда Трампа в предвзятости ABC запланированная теледебат с Камалой Харрис оказалась под вопросом. Тем не менее, Трамп согласился на условия, предложенные ABC. В то же время Харрис готовится к первому интервью в качестве кандидата на этой неделе. Соглашение

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Такси Гэббард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

Сеул предполагает потенциальную поставку шести миллионов гранат из Северной Кореи в Россию.

Сеул предполагает потенциальную поставку шести миллионов гранат из Северной Кореи в Россию. До 6 миллионов артиллерийских снарядов поставлено Северной Кореей в Россию Согласно южнокорейскому новостному агентству Йонап, ссылаясь на доклад военной разведки, Северная Корея отправила более 13 000 контейнеров из своего порта Наджин с середины 2022 года. Эти контейнеры, по

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические...
Федеральные земли Германии

Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В течение нескольких лет дуravenый процессионный шелкопряд стал постоянной проблемой в Саксонии-Ангальт. В частности, район Висмут был сильно поражен. В настоящее время в этом регионе вызывают тревогу другие вредители насекомых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Руководитель фракции АФД в Тюрингии Йорг Хокке объявил о создании теневого кабинета, но пока не...
Федеральные земли Германии

Хоке еще не представил свою команду.

В ноябре лидер АФД в Тюрингии, Björn Höcke, провозгласил образование тени кабинета. Однако его создание остается неполным. Не смущенный этими событиями, оппонент Höcke, Mario Voigt, не выражает удивления.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Примерно две недели назад организаторы обнародовали расписание для десятой итерации.
Федеральные земли Германии

В настоящее время проходит десятая часть Берлинского фестиваля поп-культуры.

Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно