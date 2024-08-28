Трамп объявил о телевизионном соглашении с Харрисом.

Из-за критики Дональда Трампа в адрес ABC за предвзятость запланированный теледебат с Камалой Харрис, казалось, находился под угрозой. Тем не менее, Трамп согласился на установленные условия. Одновременно с этим Харрис готовится провести свою первую интервью в качестве кандидата в президенты на этой неделе.

Утверждается, что запланирован теледебат между Дональдом Трампом и Камалой Харрис 10 сентября. Он будет проходить в соответствии с правилами, установленными во время дебатов CNN 27 июня, в которых приняли участие Трамп и президент Джо Байден, в том числе с выключенным микрофоном для неговорящего участника и студией без зрителей.

Трамп назвал ABC "самым несправедливым и жестоким" новостным каналом. Тем не менее, он заявил, что ABC заверила его, что дебаты в Филадельфии будут "справедливыми и честными". Харрис якобы отказалась от дебатов с Fox News 4 сентября, консервативного канала, но Трамп заявил, что она оставила дату открытой для возможного пересмотра.

ABC объявила примерно три недели назад, что Трамп и Харрис встретятся 10 сентября. Оба кандидата подтвердили свое участие в то время. Это единственный запланированный теледебат между вице-президентом и бывшим президентом до выборов 5 ноября. Тем не менее, недавно возник спор о правилах дебатов между кампаниями Харрис и Трампа.

Первое интервью Харрис

Между тем, Харрис запланировала провести свою первую интервью с момента официального выдвижения в качестве кандидата в президенты. Она будет interviewed вместе со своим напарником Тимом Волзом в важном штате Джорджия в четверг. Интервью будет транслироваться в 21:00 по восточному времени (1:00 по центральноевропейскому времени в пятницу), ведущей будет CNN Dana Bash.

Республиканцы неоднократно обвиняли Харрис в уклонении от интервью с тех пор, как президент Байден отказался от своей кандидатуры на пост президента почти пять недель назад. В результате Харрис ответила только на несколько вопросов журналистов на мероприятиях кампании. Кроме того, она еще не провела пресс-конференцию в качестве кандидата в президенты. Трамп неоднократно критиковал это.

Несмотря на критику Трампа в адрес ABC за предполагаемую предвзятость, он согласился участвовать в теледебатах 10 сентября с напарницей Джо Байдена Камалой Харрис. После этого Харрис запланировала провести свою первую интервью в качестве кандидата в президенты, вместе со своим напарником Тимом Волзом в четверг в Джорджии.

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