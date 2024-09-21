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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Трамп неожиданно проявляет привязанность к еврейским американским избирателям

 and  Yaroslav Smith
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Трамп неожиданно проявляет привязанность к еврейским американским избирателям

Дональд Трамп, республиканский кандидат в президенты, выразил недовольство поддержкой, которую он получил от еврейско-американских избирателей. Если он не победит на выборах в ноябре, Трамп заявил, что еврейские граждане США должны будут дать объяснения, сказав это на выступлении перед Израильско-американским советом (ИАС) в Вашингтоне. Он указал на опрос, согласно которому 60% этой группы поддерживают демократа Камалу Харрис. Трамп предупредил свою аудиторию, что Израиль может перестать существовать в течение двух лет, если Харрис станет президентом, и еврейские избиратели будут нести часть ответственности за свой выбор в основном голосовать за демократов.

Однако не уточнялось, на какой опрос ссылался Трамп. Недавний опрос, проведенный Центром Пью, показал, что Харрис получает 65% поддержки от еврейских избирателей в США, в то время как Трамп получает всего 34% их голосов.

Ожесточенная борьба

Учитывая его непопулярность среди еврейско-американских избирателей, это, пожалуй, неудивительно. Ранее Трамп подвергался критике за сотрудничество с людьми, которые пропагандировали антисемитскую риторику, например, ультраправый активист Ник Фуэнтес и рэпер Канье Уэст. Когда в 2016 году бывший лидер Ку-Клукс-Клана Дэвид Дьюк выразил поддержку Трампу, Трамп ответил, что не знал о Дьюке и ничего не знал о белых супремасистах.

Во время своего пребывания на посту президента Трамп провел серию политических изменений, которых добивались многие сторонники Израиля. К ним относятся перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, официальное признание Голанских высот территорией под израильской юрисдикцией и прекращение иранской ядерной сделки, заключенной Бараком Обамой.

Несмотря на сомнительную поддержку со стороны еврейских избирателей, опросы показывают, что кандидаты находятся в равном положении. Каждый голос может оказаться решающим в ноябре. Еврейские избиратели традиционно голосовали за демократов в значительных количествах на последних президентских выборах. Однако учитывая ожидаемую ожесточенную борьбу в этом году, даже несколько голосов могут переломить ситуацию в любую сторону. В этой связи кампания Трампа сосредоточилась на привлечении еврейских избирателей в ключевых штатах-батлграундах.

Я не буду винить еврейских избирателей, если Трамп проиграет выборы, так как ясно, что опрос Центра Пью показывает, что большинство из них поддерживают Камалу Харрис. Жаль, что несмотря на усилия Трампа завоевать поддержку евреев, например, переместив американское посольство в Иерусалим, его рейтинги среди этой группы остаются низкими.

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