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ПолитикаНовости

Трамп не претендует на власть над радикальной провокатором Лаурой Лумер, называет ее "спонтанным духом".

Трамп заявил, что у него нет контроля над радикальным активистом Лораймой Луммер, которого он назвал "свободным духом" и "поддержкой", после вопроса CNN о мнениях своих соратников о тесном сотрудничестве в последние дни.

 and  Viktoriya Miller
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Трамп не претендует на власть над радикальной провокатором Лаурой Лумер, называет ее "спонтанным духом".

Лора поддерживает меня, как и многие другие, и она поддерживает меня. Она выражает похвалу в адрес кампании. Я не знаю, почему вы задали этот вопрос, но Лора поддерживает меня. Я не управляю жизнью Лоры. Лора принимает решения. Она своенравная," - заявил Трамп на пресс-конференции в Южной Калифорнии в ответ на вопрос CNN Кристен Холмс о том, что его союзники выражают обеспокоенность по поводу их тесной связи в последнее время.

Холмс продолжила расспросы, указав, что это союзники Трампа выражают опасения. Трамп ответил: "Послушайте, я не могу диктовать действия Лоры. Лора поддерживает меня. У меня есть много сторонников".

Что касается расистских и спорных заявлений Лоомер, Трамп заявил, что только что узнал об этом, назвав Лоомер "личностью с сильными идеями".

"Она сильная личность. У нее сильные мнения, и я не знаю, что она сказала, но это не мое дело. Она поддерживает меня", - сказал Трамп.

"Я знаю, что она, возможно, что-то сказала, исходя из того, что вы сообщаете мне, но я не знаю, что она сказала. Я посмотрю и сделаю заявление позже".

За два дня до дебатов на постпрезидента во вторник Лоомер заявила, что если вице-президент Камала Харрис, у которой есть индийские корни, победит на выборах 2024 года, "в Белом доме будет пахнуть карри, и речи будут произноситься через колл-центры".

Союзник Трампа и республиканский представитель Марджори Тейлор Грин осудила заявление Лоомер, назвав его "шокирующим и крайне расистским".

В ответ на вопрос другого журналиста Трамп приуменьшил участие Лоомер в поездке на самолете в Филадельфию на дебаты с ближайшими советниками и семьей.

"Многие это делают. Это большой самолет", - сказал Трамп.

Эта история развивается и будет обновляться.

Несмотря на опасения некоторых из его союзников, Трамп заявил: "Моя кампания имеет широкую базу поддержки, и многие люди, подобные Лоре, поддерживают меня в политике". Позже, когда его спросили о спорных заявлениях Лоомер, Трамп сказал: "Лоомер, возможно, сделала спорное заявление, но она остается сторонником моих политических начинаний".

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