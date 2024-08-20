Трамп намерен включить Маска в свой кабинет - предложение Red Pencil для E-AutosDonald

Трамп, остроумный кандидат в президенты США, высоко ценит технического магната Илона Маска. Он даже рассматривает возможность назначения Маска на пост министра или консультанта, заявил республиканец. Однако Маск, возможно, не разделяет энтузиазма Трампа в отношении электромобилей.

Трамп рассматривает возможность привлечь Маска в качестве члена кабинета министров или советника, одновременно сомневаясь в необходимости налоговых льгот для электромобилей. В интервью Reuters Трамп похвалил Маска, сказав: "Он очень умный. Если бы он захотел, я бы это сделал. Он гениален". Маск недавно выразил поддержку Трампу в качестве президента США. Tesla пока не комментировала этот вопрос.

Маск является ярым сторонником Трампа, как сообщает "Уолл-стрит джорнал", и планирует ежемесячно жертвовать $45 млн (примерно $41 млн) на избирательную кампанию Трампа. Однако Маск опроверг это заявление, назвав его "нелепым". В твите миллиардер подтвердил свою поддержку Трампа.

Если Трамп будет переизбран, он может отменить налоговую скидку в размере $7500 на покупку электромобилей, что повлияет и на Tesla. "Стимулы и налоговые льготы обычно не лучшая идея", - сказал Трамп в заявлении. Трамп - ярый сторонник электромобилей, но также выступает за бензиновые и гибридные автомобили. Несмотря на свою любовь к электромобилям, он считает, что рынок для них относительно мал из-за ограничений по стоимости и дальности хода.

Трамп также планирует ослабить регулятивные меры, принятые администрацией Байдена для стимулирования производства электромобилей и гибридов. Он также объявил о планах ужесточить экспорт автомобилей, произведенных в Мексике на американский рынок, введя новые тарифы. Все немецкие производители, в том числе Volkswagen, Mercedes и BMW, производят автомобили в Мексике.

Tesla изначально предложила построить завод в Мексике. Однако в конце июля Маск объявил, что примет решение о строительстве завода в США после выборов. "Трамп упомянул, что он собирается ввести более высокие тарифы на автомобили, произведенные в Мексике", - объяснил Маск. "Поэтому неразумно вкладывать большие средства в Мексику. Я буду наблюдать за развитием политической ситуации".

Трамп продолжает рассматривать Маска в качестве потенциального члена кабинета министров или советника, учитывая свое восхищение остроумием технического предпринимателя. Несмотря на поддержку Маска электромобилей, Трамп выражает сомнения в необходимости налоговых льгот для этих автомобилей, что может повлиять на продажи Tesla.

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