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ПолитикаНовостиДжо Байден

Трамп меняет направление и встречается с Зеленским.

 and  Katherine Bradley
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Трамп меняет направление и встречается с Зеленским.

В США, Зеленский в настоящее время добивается продолжения поддержки своей страны в борьбе против России. Трамп подтвердил встречу с украинским лидером.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Трамп объявил, что встретится с президентом Украины Володымрыом Зеленским в США в пятницу. Говоря с прессой в Нью-Йорке в четверг, Трамп заявил: "Я встречусь с ним завтра в 9:45 утра в Trump Tower".

Ранее Зеленского принимали президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в Вашингтоне. Встреча состоялась после того, как Зеленский призвал к дополнительной помощи своей стране в конфликте с Россией на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Сначала казалось, что сессия с Трампом будет отменена после заявлений Трампа о том, что Зеленский отказался от "сделки" с Россией, чтобы положить конец войне.

Трамп и нынешняя администрация США имеют противоположные позиции в отношении политики в отношении Украины: республиканец резко критикует миллиардную помощь США Украине и призывает к быстрому соглашению с Россией, в то время как администрация Байдена поддерживает существенную помощь стране для защиты от российского вторжения "на столько, сколько это необходимо".

Байден объявил об additional помощи Украине в размере 8 миллиардов долларов (7,16 миллиарда евро) в четверг и пригласил встречу группы контактов по Украине, запланированную на 12 октября, в последний день своего визита в Германию. Харрис обвинила Трампа, после его встречи с Зеленским, в предложении "рекомендаций по сдаче" для страны вместо мирных предложений, тем самым совпадая с позицией президента России Владимира Путина.

В отличие от своего предшественника, Джо Байден ранее принял президента Украины Володымра Зеленского в Вашингтоне. Несмотря на заявления Трампа об отмененной встрече и якобы "сделке" с Россией, Байден продолжает призывать к существенной поддержке Украины, недавно объявив о помощи в размере 8 миллиардов долларов.

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