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ПолитикаНовостиИзбирательная кампания в США

Трамп характеризует Джей Ди Вэнса и себя как "совершенно обычных людей".

Внимание смещается на съезд демократов в Чикаго, в то время как Трамп уделяет внимание конкурирующим ключевым штатам со своим уникальным планом.

 and  Michael Bootcampf
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Трамп активно ищет поддержку на президентских выборах в Пенсильвании
Трамп активно ищет поддержку на президентских выборах в Пенсильвании

- Трамп характеризует Джей Ди Вэнса и себя как "совершенно обычных людей".

Кандидат в президенты от Республиканцев Дональд Трамп агитирует в спористском штате Пенсильвания перед съездом Демократической партии. На собрании в производственной компании в Йорке, 78-летний Трамп отверг утверждение демократов, что он "не от мира сего". "Я считаю, что мы действительно обычные люди", - сказал Трамп о себе и своем напарнике по избирательному списку Дж.Д. Вэнсе.

Вице-президент Демократической партии Тим Райан назвал бывшего президента Трампа "не от мира сего", что примерно переводится как "необычный" или "нетипичный". Райан упомянул это в интервью, и выражение было взято на вооружение видными фигурами партии. В ответ на это Трамп сказал: "Он не от мира сего". Трамп также высмеял смех кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, которая поборется с Трампом на выборах 5 ноября.

Трамп: Вашингтон станет самой красивой столицей мира

Если Трамп будет переизбран, он обещает сделать столицу США Вашингтон "самой красивой столицей в мире". Он описал Вашингтон как "ужасный, с граффити повсюду" и пообещал "быстро исправить ситуацию" и сделать его безопасным. Ранее Вашингтон был известен как "столица убийств" из-за высокого уровня преступности, но в последнее время число убийств там растет после спада в 1990-х годах.

Трамп говорит об энергетической политике Германии

Во время своей речи, в которой затронул энергетическую политику, Трамп упомянул Германию. Он заявил, что вице-президент Харрис ведет "регуляторную кампанию" по отключению электростанций в США. "Германия пыталась это сделать несколько лет назад и быстро лишилась своих политических лидеров", - сказал Трамп, вероятно, имея в виду отказ от ядерной энергии в Германии. "И теперь они, скорее всего, строят 50 или 60 электростанций и хотят построить еще больше, но они избавились от всего и пытались переключиться на ветер, солнце и многое другое. К сожалению, это не сработало". Трамп заявил, что Германия снова полагается на ископаемое топливо. "Я надеюсь, что это чистое ископаемое топливо, чистый уголь", - добавил он. Германия ставит своей целью достичь климатической нейтральности к 2045 году и отказывается от ископаемого топлива. Доля возобновляемых источников энергии в последнее время постепенно растет.

Контра-событие для демократов

Съезд Демократической партии начнется вечером в понедельник в Чикаго (утром во вторник в Германии), с речью президента Джо Байдена. В следующие дни выступят и другие партийные фигуры, в том числе бывший президент Барак Обама. Харрис выступит с заключительной речью в пятницу (в субботу в Германии). Она, скорее всего, займет центральное место в предстоящие дни.

Трамп отвечает на это туром по политически горячим спорным штатам-ключевым. Он запланировал мероприятия в Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Аризоне, Джорджии и Неваде. В Аризоне он планирует посетить границу США с Мексикой. Ключевые штаты являются решающими для исхода выборов, так как их избиратели не лояльны ни к одной партии.

В ответ на характеристику кандидата в вице-президенты от демократов Тима Райана как "не от мира сего", Дональд Трамп продолжил свою кампанию по выборам в США в Пенсильвании, заявив, что он и его напарник - "обычные люди". В своей борьбе за победу на выборах 8 ноября Трамп также отвечает на съезд Демократической партии, проводя мероприятия в ключевых штатах.

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