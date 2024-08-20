- Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования

Дональд Трамп, претендент на пост президента, распространил поддельные фотографии певицы Тейлор Свифт, чтобы побудить ее фанатов голосовать за него в ноябре. На своей платформе Truth Social Трамп разместил измененный плакат "Дядя Сэм", на котором была изображена Свифт, с надписью "Тейлор хочет, чтобы вы проголосовали за Дональда Трампа", и подписал его "Я принимаю!". По словам эксперта по цифровой криминалистике Хани Фарида из Университета Калифорнии, изображение было либо "сгенерировано с помощью ИИ", либо "изменено традиционными методами", как он заявил агентству новостей AFP.

Подтверждено фальсификация изображения Тейлор Свифт

Также были изменены фотографии женщин, носящих футболки с надписью "Фанаты Тейлор за Трампа". Хотя на двух изображениях, размещенных бывшим президентом, были представлены настоящие женщины, поддерживающие Трампа, большинство изображенных женщин были не реальными людьми, а созданными с помощью ИИ.

Эти изображения сначала были опубликованы на X, а затем переданы Трампом. Один из этих аккаунтов также опубликовал серию инструкций по использованию инструментов генеративного ИИ на своем блоге Substack. В ответ на X тот же аккаунт признал, что изображения, распространенные Трампом, были созданы с помощью ИИ. Фарид критиковал: "Пост Трампа явно вводит в заблуждение, потому что по крайней мере одно из фанатских изображений действительно настоящее".

Свифт еще не публично поддержала кандидата

Сама Свифт не поддерживала ни Дональда Трампа, ни демократического кандидата в президенты Камалу Харрис. В прошлом она критиковала Трампа и поддерживала нынешнего президента США Джо Байдена перед выборами 2020 года. Она также выступает за права на аборты и ЛГБТК+ сообщество.

Хотя Свифт не сделала публичного заявления, многие сторонники демократического кандидата были активны, и страница "Фанаты Тейлор за Камалу" насчитывает десятки тысяч подписчиков на платформах X (ранее Twitter), Facebook и Instagram. Аналогичные страницы под названием "Фанаты Тейлор за Трампа" существуют, но имеют гораздо fewer подписчиков.

Новые опубликованные фотографии являются частью кампании в социальных сетях, начатой некоторыми аккаунтами, поддерживающими Трампа, в выходные дни, чтобы представить увеличение числа фанатов Свифт, поддерживающих Трампа. Однако нет конкретных доказательств, подтверждающих это утверждение.

В неожиданном повороте аккаунт, базирующийся в Саутпорте, поделился одним из измененных изображений в своих социальных сетях. Несмотря на то, что он базируется в Саутпорте, аккаунт играл роль в распространении изображений, созданных с помощью ИИ, способствуя вводящей в заблуждение кампании.

После аккаунта, базирующегося в Саутпорте, другие аккаунты, поддерживающие Трампа, по всей стране начали делиться измененными изображениями, еще больше усиливая ложную историю.

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