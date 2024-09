Трамп использует экономические опасения как тактику <unk> с очевидным успехом

В понедельник на мероприятии бывший президент Трамп выразил свою решимость защитить сельских американцев от того, что он воспринимает как хищническую силу Китая. Он также продемонстрировал свою способность выстраивать убедительные экономические аргументы, что является одним из факторов, способствующих его лидирующей позиции в опросах по основному вопросу выборов.

Заявления Трампа о надвигающемся банкротстве сельскохозяйственного сектора совпали с его знакомой пессимистической политической позицией. Эта тема является основой его политических убеждений и доказала свою универсальность для различных аудиторий. Он часто рисует картину нации, борющейся с преступностью, экономическим упадком и якобы наплывом иммигрантов.

Политики обычно мобилизуют поддержку, представляя оптимистичный видение, предлагая надежду и гарантии перемен. Демократический кандидат Камала Харрис пытается развеять мрачное представление Трампа о стране в хаосе, подчеркивая радость и потенциал новой "экономики возможностей".

Однако Трамп в основном распространяет страх и угрозы. Например, во время дебатов с Харрис он предупредил общественность о надвигающейся мировой войне III. На недавней встрече с жителями на Fox News он предупредил о надвигающейся депрессии, если Харрис станет президентом, сравнивая это с 1929 годом. Он называет Харрис "коммунисткой" и "товарищем", подразумевая, что в случае его поражения США перестанет быть экономически жизнеспособной страной.

Трамп также, похоже, ищет виновных, если он проиграет предстоящие выборы менее чем через 40 дней.

На прошлой неделе на мероприятии, посвященном антисемитизму, бывший президент предостерег, что "еврейский народ" разделит ответственность за его возможное поражение в ноябре. Он подразумевал, как и в прошлом, что евреи должны воздерживаться от поддержки демократов, так как они могут поставить под угрозу существование Израиля из-за своей якобы недостаточной поддержки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Комментарии стали еще одним примером использования антисемитского штампа, подразумевающего двойную лояльность американских евреев. Администрация Байдена, однако, призвала Нетаньяху защищать палестинских граждан и выделила значительные ресурсы для защиты Израиля, особенно во время международных усилий по отражению значительной иранской ракетной атаки в апреле.

Нацелившись на другую религиозную группу, бывший президент опубликовал заявление в социальных сетях, призывая католических избирателей пересмотреть свою поддержку Харрис, утверждая, что "католики буквально подвергаются преследованиям со стороны этой администрации".

В выходные бывший президент опубликовал странное, патриархальное сообщение на Truth Social, фактически имитируя декрет диктаторского государства, когда он заявил: "ЖЕНЩИНЫ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ, ЗДОРОВЫ, УВЕРЕНЫ И СВОБОДНЫ", если он вернется к власти как президент.

На митинге в Пенсильвании в понедельник вечером Трамп, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и который отстает в поддержке женщин-избирателей от Харрис, заверил американских женщин, что он будет их защитником.

Предупреждение Трампа фермерам было похоже на этот фон. Он заявил, что в администрации Харрис цены на энергию резко возрастут, что приведет к банкротству сельскохозяйственных предприятий в сельских районах, которые в основном поддерживают его. "Если они пройдут, ваши расходы на энергию резко возрастут - они возрастут, хорошо? У вас не будет фермы очень долго, я вам скажу", - заявил Трамп.

Гипотетическое уничтожение ферм, опора сельской жизни, совпадает с основной темой Трампа, что "наша страна теряется. Мы - страна-неудачник".

Его комментарии также напоминают одно из самых известных и тревожных заявлений Трампа как президента, когда он призвал толпу 6 января 2021 года marched to the United States Capitol and "fight like hell," or else they would "not have a country anymore."

Трамп не впервые использует апокалиптические предсказания. В 2020 году, посреди пандемии Covid-19, он предупредил, что если он не будет переизбран, не будет "детей в школе, нет выпускных, нет свадеб, нет Дня благодарения, нет Рождества и нет четвертого июля вместе". Несмотря на такие нарушения под его руководством в 2020 году, нация смогла оправиться под руководством Байдена, который отпраздновал независимость страны от вируса в свой первый День независимости на посту.

Некоторые из этой риторики можно считать чрезмерной для опытного продавца - или того, что Трамп однажды назвал "правдивой гиперболой" в своей книге "Искусство сделки".

Однако exaggerations Трампа приняли зловещий оборот, когда он перешел из бизнеса в политику. Его зловещая речь на съезде Республиканской партии в 2016 году изображала Америку, катящуюся вниз по спирали нищеты, насилия и коррупции. В Белом доме "правдивая гипербола" стала "альтернативными фактами", когда он создавал новые реальности, чтобы лучше служить своим личным и политическим целям.

Своими зловещими пророчествами о будущем Америки, если Харрис победит, бывший президент использует тактику, часто используемую диктаторами и авторитарными лидерами за рубежом, которые personnalize leadership and predict catastrophe unless they remain in command. Ситуация становится настолько серьезной, что только вмешательство сильного человека может спасти нацию. "Я один могу это исправить", - заявил Трамп на съезде Республиканской партии в 2016 году. Он развил эту тему в недавнем интервью Fox, размышляя: "Они говорят, что он - сильный человек. Иногда нужен сильный человек".

Одна из причин, по которой речь Трампа находит отклик у его базы, укрепляя Республиканскую партию, заключается в том, что она эхом отражает чувства многих избирателей и подтверждает их.

Вот где authoritarian tendencies Трампа и его экономические идеи пересекаются.

В понедельник бывший президент обратился к разочарованию по поводу того, как глобализация и индустриализация повлияли на мелкие фермы в последнее время. Он также критиковал Китай, обвиняя его в приобретении американской сельскохозяйственной земли и невыполнении соглашения о покупке 50 миллиардов долларов американской сельскохозяйственной продукции в рамках торговой сделки, заключенной с президентом Си Цзиньпином до пандемии. Многие эксперты тогда сомневались в способности Китая выполнить условия, но Трамп объявил эту сделку одной из величайших сделок в истории.

Трамп возложил вину на Байдена за бездействие в отношении Пекина. Он обещал, что как президент будет звонить Си и исправлять ситуацию, не только в сельскохозяйственных вопросах, но и требовать смертной казни для производителей прекурсоров fentanila, которые привели к тысячам смертей от передозировок в США. Хотя маловероятно, что Китай положительно отреагирует на такой приказ, угроза Трампа усилила его образ сильного защитника американских интересов.

"Никто не помогал фермерам так, как я," - объявил Трамп. Однако многие субсидии, которые он выделил отрасли во время своего правления, были направлены на смягчение последствий торговой войны, которую он начал с Китаем.

В понедельник Трамп угрожал обойти Конгресс, если они попытаются помешать его введению новых тарифов на Китай. "Я не нуждаюсь в них. Я не нуждаюсь в Конгрессе, но они все равно одобрят. Я имею право сделать это сам, если они не сделают," - заявил Трамп.

Трамп также угрожал ввести 200-процентный тариф на Джон Дир, если он перенесет производство в Мексику. "Я сообщаю Джон Дир сейчас: если вы это сделаете, мы введем 200-процентный тариф на все, что вы хотите продать в США," - сказал Трамп. "Это вредит нашим фермерам. Это вредит нашим производителям." Джон Дир объявил в июле, что уволит около 600 сотрудников на трех американских заводах по мере переноса производства на запланированный завод в Рамосе, Мексика.

Борьба Трампа не всегда была выгодна американским рабочим. Обещанные инвестиции и рабочие места редко материализовывались. И президент Джо Байден часто подчеркивает свои собственные инвестиции в производство и инфраструктуру, которые Трамп не смог обеспечить.

Тем не менее, Трамп сохраняет образ проницательного бизнесмена, и его талант к популистским мероприятиям объясняет опросы The New York Times и Siena College от понедельника, согласно которым 55% респондентов в Аризоне, Северной Каролине и Джорджии считают, что Трамп справится с экономикой лучше, чем Харрис, в то время как 42% выбрали Харрис.

Вице-президент Харрис пытается сократить разрыв, копируя свой собственный популистский настрой - нападая на то, что она воспринимает как наценки в супермаркетах, и обвиняя Трампа в планировании существенных новых налоговых льгот для богатых, которые будут похожи на те, которые были во время его первого срока. Как и Трамп, Харрис выступает за то, чтобы США Стил оставался владельцем в США в противовес продаже Nippon Steel - крупнейшему японскому производителю стали.

Харрис планирует выступить с новой речью об экономике позже на этой неделе, в которой она представит план по более справедливому распределению процветающего экономического восстановления и оказанию помощи рабочим американцам в получении жилья.

Тем не менее, Харрис редко проводит круглые столы, подобные тому, который Трамп посетил с фермерами в понедельник, хотя участники, похоже, были ярыми сторонниками Трампа. Встреча отправила сообщение, поскольку Трамп, как ни странно, больше слушал, чем говорил.

Позже Трамп продемонстрировал преимущество перед Харрис, которой придется баллотироваться на пост президента в качестве члена администрации с низкими рейтингами у избирателей из-за высоких цен. После своих предупреждений о грядущем банкротстве сельскохозяйственного сектора Трамп посетил супермаркет в Киттанинге, Пенсильвания, и дал женщине наличные, чтобы помочь ей оплатить покупки. "Вот, только что стало на сто долларов меньше," - сказал Трамп. "Мы сделаем это для вас из Белого дома."

В контексте политической риторики Трампа его предупреждения о банкротстве сельскохозяйственного сектора в потенциальной администрации Харрис можно рассматривать как продолжение его тактики запугивания, которая часто рисует мрачную картину будущего страны, если он не у власти. Кроме того, во время своих дебатов и публичных выступлений Трамп часто использует резкую лексику и угрозы, такие как предупреждение о третьей мировой войне или надвигающейся депрессии, чтобы мобилизовать своих сторонников и дискредитировать своих политических оппонентов.

