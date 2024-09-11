Трамп и его последователи размещают фотографии кошек.

Команда и сторонники республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа распространяют синтетические изображения кошек и уток в социальных сетях. Это реакция на утверждения вице-президентского кандидата Трампа, Дж.Д. Вэнса, который намекнул, что нелегальные гаитянские иммигранты в определенном американском городе крадут и съедают домашних животных.

Согласно сообщениям американских СМИ, ссылающимся на местные власти Спрингфилда, таких инцидентов не происходило. В ответ на заявления Вэнса республиканский сенатор Тед Круз опубликовал фотографию кошки на платформе X с подписью "Голосуйте за Трампа, чтобы предотвратить поедание нас гаитянскими мигрантами". Технобогач Илон Маск, владелец X, поделился изображением утки и кошки, комментируя "Спасите их".

Вэнс также прокомментировал на X: "Недавно мой офис получил многочисленные жалобы от жителей Спрингфилда, утверждающих, что их домашние животные или животные поблизости были похищены гаитянскими иммигрантами. Однако возможно, что эти истории окажутся ложными". С тех пор различные республиканские фигуры стали делиться синтетическими изображениями кошек, в том числе Трамп на своей платформе Truth Social.

Иммиграция остается главным вопросом кампании

На одном из таких изображений Трамп изображен на самолете, окруженный кошками и утками. Он также загрузил изображение кошки, держащей пулемет и одетой в шапку MAGA. "MAGA" - это акроним "Make America Great Again", служащий девизом кампании Трампа. Республиканский конгрессмен Нэнси Мейс поделилась на X синтетическим изображением, на котором Трамп изображен с кошкой под мышкой и гусыней рядом.

Вопрос иммиграции имеет большое значение в кампании. В качестве вице-президента США Камала Харрис несет ответственность за этот вопрос. Ее оппонент на президентских выборах 5 ноября, бывший президент Трамп, часто критикует ее по этому вопросу, обвиняя в некомпетентности.

Социальные сети стали платформой для политической риторики, где республиканские фигуры, такие как Дональд Трамп и Нэнси Мейс, делятся синтетическими изображениями кошек на своих платформах в рамках дебатов об иммиграции. Илон Маск, также на X, присоединился к дискуссии, опубликовав изображение утки и кошки, призывая защищать этих животных.

В свете утверждений Дж.Д. Вэнса о гаитянских иммигрантах в Спрингфилде вопрос иммиграции остается центральной темой кампании, где фигуры используют социальные сети для формирования общественного мнения и вовлечения своих сторонников.

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