- Трамп и его оппонент Харрис соглашаются на условиях их телевизионной конфронтации.

Американская телевизионная сеть ABC обнародовала правила для высокоожидаемой первой теледебат между республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом и его демократическим оппонентом, Камалой Харрис. Ранее между Трампом и Харрис возник спор о микрофонах, в частности, нужно ли отключать их, когда говорит противник. Похоже, достигнут компромисс: во время теледебатов 10 сентября (местное время/11 сентября CEST) микрофон неговорящего кандидата будет отключен.

Трамп добился своего в вопросе микрофонов

В этом случае Харрис уступила. Ранее представитель кампании Харрис заявил, что они предпочитают, чтобы микрофоны обоих кандидатов были включены на протяжении всего эфира. "Мы предполагаем, что команда Трампа хочет отключенный микрофон, потому что они не думают, что их кандидат сможет сохранять президентский вид на протяжении 90 минут", - говорилось в заявлении.

Во время дебатов между Трампом и бывшим демократическим кандидатом в президенты, Джо Байденом, в июне микрофоны неговорящего кандидата были отключены. Сообщается, что это было сделано демократами, чтобы предотвратить постоянные перебивания 81-летнего демократа Трампом. Однако аналитики позже пришли к выводу, что отключенные микрофоны, возможно, пошли на пользу Трампу, так как он казался более собранным.

Ручки, бумага и вода разрешена

Трамп выражал озабоченность тем, что Харрис может изменить эти правила, что может привести к отмене всего теледебата. Дебаты между Трампом и Байденом проводились американским вещателем CNN, и теперь очередь ABC. Мероприятие будет модерироваться журналистами Дэвидом Муиром и Линси Дэвис. ABC подтвердило, что оба кандидата согласились с указанными правилами.

Дебаты продлятся 90 минут с двумя запланированными перерывами на рекламу. Не будет вступительных заявлений, а заключительные речи каждого кандидата продлятся по две минуты. "На сцене не допускаются никакие реквизиты или заранее подготовленные заметки", - объявило ABC. Харрис и Трамп получат ручку, блокнот и бутылку воды. Каждый ответ будет длиться две минуты, за ним последуют две минуты для возражений от оппонента, и еще одна минута для дополнительных вопросов или уточнений.

Конфликт вокруг отключения микрофонов во время дебатов, похоже, утих, так как Дональд Трамп и Камала Харрис согласились с правилами для их теледебатов, обнародованными ABC, согласно которым микрофон не будет отключаться, когда говорит другой кандидат во время дебатов 10 сентября.

Несмотря на предыдущие опасения по поводу возможных помех, Камала Харрис и Дональд Трамп согласились соблюдать правила, установленные ABC, которые запрещают использование реквизита, заранее подготовленных заметок и ограничивают перебивания на предстоящих теледебатах.

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