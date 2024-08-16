Трамп говорит, что гражданская награда "намного лучше" чем медаль чести

Трамп хвалил республиканского мецената Мириам Адельсон, которой он вручил Медаль Свободы во время своего пребывания на посту, во время выступления в своем гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси.

“Мириам, я наблюдал (Шелдона Адельсона, её покойного мужа), сидящего так гордо в Белом доме, когда мы вручали Мириам Медаль Свободы. Это высшая награда, которую можно получить как гражданскому лицу, она эквивалентна Конгрессовой медали Почёта, но гражданская версия. На самом деле, она даже лучше, потому что все получают Конгрессовую медаль Почёта – это солдаты. Они либо в очень плохом состоянии из-за множества ран, нанесённых пулями, либо они мертвы”, – сказал Трамп.

“Она её получает и остаётся здоровой, красивой женщиной, и они считаются равными”, – сказал Трамп.

Это очередной случай, когда Трамп делает оскорбительные замечания о военной службе. В начале своей первой президентской кампании Трамп вызвал скандал, заявив, что сенатор Джон Маккейн – политический соперник, который служил военным лётчиком во время войны во Вьетнаме и провёл в плену у северовьетнамцев более пяти лет, – “не герой войны”.

“Мне нравятся люди, которых не ловили”, – сказал он тогда.

Затем, в 2020 году, журнал The Atlantic сообщил, что Трамп сказал в частном порядке во время поездки во Францию в 2018 году, что не хочет посещать могилы американских военнослужащих и затем назвал погибших солдат “проигравшими” и “неудачниками”. Трамп неоднократно отрицал, что делал это замечание.

Трамп, который получил пять отсрочек от военной службы во время войны во Вьетнаме, однажды также назвал свои усилия по предотвращению заражения венерическими заболеваниями “моей личной войной во Вьетнаме”.

Сарафина Читика, представительница кампании Харрис-Уолз, осудила Трампа за его комментарии.

“Дональд Трамп ничего не знает о служении кому-либо или чему-либо, кроме самого себя. Для него оскорблять лауреатов Медали Почёта так же, как он ранее atacивал семьи погибших военнослужащих, высмеивал военнопленных и называл тех, кто погиб, служа нашей стране, “проигравшими” и “неудачниками”, должно напомнить всем американцам, что мы должны сделать всё возможное, чтобы Дональд Трамп больше никогда не был главнокомандующим нашей страны”, – сказала Читика в заявлении.

На мероприятии в четверг основное внимание уделялось борьбе с антисемитизмом, и Трампа представил Адельсон, которая является еврейкой и внесла миллионы долларов в его кампанию по переизбранию. Шелдон Адельсон, который умер в 2021 году, также был крупным республиканским донором, поддерживавшим Трампа.

Хвала Трампа Мириам Адельсон во время его выступления в гольф-клубе совпала с его прошлой историей оскорбительных замечаний о военной службе. В начале своей первой президентской кампании он вызвал скандал, заявив, что политический соперник Джон Маккейн, который служил военным лётчиком во время войны во Вьетнаме и был захвачен в плен северовьетнамцами, не был героем войны.

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