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Трамп должен встретиться с Зеленским на фоне эскалации конфликтов республиканцев по поводу помощи Украине.

Трамп и президент Украины Зеленский планируют встретиться в Trump Tower в пятницу утром, как сообщил Трамп. Это дает Зеленскому возможность непосредственно пообщаться с кандидатом в президенты от Республиканской партии, который выражал скепсис в отношении текущей американской военной помощи...

 and  Yaroslav Smith
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Бывший Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский
Бывший Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский

Трамп должен встретиться с Зеленским на фоне эскалации конфликтов республиканцев по поводу помощи Украине.

Трамп объявил журналистам в четверг, что собирается встретиться с Зеленским, хотя ранее встреча была несколько неопределенной из-за критических замечаний лидеров друг о друге.

Несмотря на неопределенность, Зеленскому, возможно, будет сложно изменить позицию Трампа по конфликту России и Украины и американской военной помощи. Встреча важна для Зеленского, так как происходит всего за несколько месяцев до выборов в США в ноябре. На этой неделе он пытался убедить администрацию Байдена, что Украина все еще может выиграть войну, если США и другие страны быстро увеличат военную помощь.

Трамп неоднократно критиковал финансирование Украины США и заявлял, что может быстро положить конец конфликту между двумя сторонами, начавшемуся с незаконного вторжения России в феврале 2022 года. На этой неделе Зеленский заявил, что Трамп не понимает, как завершить войну России против Украины.

"Я с нетерпением жду встречи с ним", - сказал Трамп в четверг. "Посмотрим - я с ним не согласен, но он меня не очень хорошо знает. Я не согласен, но скажу так: я думаю, что смогу довольно скоро заключить сделку между Путиным и Зеленским".

Зеленский посетил Белый дом в четверг вместе с президентом Байденом и вице-президентом Харрис. Байден воспользовался этой возможностью, чтобы подчеркнуть разницу в их взглядах на Украину во время предвыборной кампании.

"Есть те, кто хочет заставить Украину отказаться от значительной части своей суверенной территории, кто хочет, чтобы Украина приняла нейтралитет и отказалась от безопасности союзов с другими странами", - сказала Харрис.

Встреча с Зеленским на следующий день после визита в Белый дом ставит его в центр разгорающейся политической битвы в США - через пять лет после того, как он попал в другой шторм в американской политике.

На самом деле, это уже пятый год, как Трамп последний раз встречался с Зеленским лично на Генеральной ассамблее ООН. Встреча состоялась во время расследования импичмента Трампа демократами Палаты представителей за отказ предоставить Зеленскому визит в Белый дом и американскую помощь, пытаясь заставить украинцев расследовать Байдена.

Трамп признался в разговоре с Зеленским на своей платформе Truth Social в четверг, но личная встреча казалась маловероятной ранее в неделе.

На митинге накануне Трамп критиковал Зеленского, обвиняя его в отказе вести переговоры с Россией. Это было самое резкое заявление Трампа о том, как Зеленский ведет войну.

"Эти города разрушены, они устали, и мы предоставили миллиарды долларов мужчине, который отказывается вести переговоры, Зеленскому. Никогда не было сделки, которую он мог бы заключить, которая не была бы лучше ситуации, в которой вы находитесь сейчас. У вас страна, которая разрушена, и это трудно восстановить", - сказал Трамп во время своей предвыборной речи в Минт-Хилл, Северная Каролина.

Республиканские союзники Трампа в Конгрессе разозлены на Зеленского за визит на завод боеприпасов в Пенсильвании с демократическим губернатором Джошом Шапиро. Они считают, что его визит в ключевой штат-батлграунд - дом для значительной украинско-американской общины - имел партийные мотивы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал Зеленского отозвать посла Украины в США. Кроме того, республиканцы возражают против того, что Зеленский назвал сенатора США от Огайо ДжиДжи Вэнса, кандидата в вице-президенты от Республиканской партии, "слишком радикальным" во время интервью с The New Yorker.

В ответ на интервью Трампа Зеленский критиковал бывшего президента, заявив: "Мое мнение о Трампе в том, что он не понимает, как положить конец войне, даже если он, возможно, верит, что может".

Трамп оставался расплывчатым, когда его спрашивали, должна ли Украина уступить территории России, чтобы положить конец конфликту.

"Посмотрим, что будет", - сказал Трамп журналистам в Trump Tower.

В свете их предстоящей встречи Зеленскому, возможно, будет сложно изменить позицию Трампа по конфликту России и Украины и американской военной помощи, учитывая постоянную критику Трампа финансирования Украины США. Политика, окружающая их встречу, будет значимой, учитывая, что она происходит всего за несколько месяцев до выборов в США.

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