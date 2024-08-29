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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Трамп демонстрирует сексистское отношение к Харрис

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Выступает как эксперт в минете в кампании в Мичигане: Дональд Трамп
Выступает как эксперт в минете в кампании в Мичигане: Дональд Трамп

Трамп демонстрирует сексистское отношение к Харрис

В погоне за Белым домом видные республиканцы призывают Трампа обойтись без личных нападок на его соперницу Харрис. Однако, проигнорировав совет своей партии, бывший президент США впервые переступил черту.

Президентский претендент Дональд Трамп поднимает волну скандала в своей кампании, распространяя грубый комментарий о своей демократической сопернице Камале Харрис. Трамп поделился постом на своей платформе Truth Social, якобы от другого пользователя, намекающего на то, что сексуальные предпочтения повлияли на карьеру Харрис.

В посте есть старая фотография Камалы Харрис вместе с бывшим госсекретарем США и кандидатом в президенты Хиллари Клинтон, которая соперничала с Трампом в 2016 году. Комментарий "Интересно, как по-разному сексуальные предпочтения повлияли на их карьеры..." - это грубое намёк на секс-скандал, связанный с мужем Хиллари Биллом во время его пребывания на посту (1993-2001). Поддержники Трампа также распространяют спекулятивные истории о Харрис, утверждая, что её романтические связи с влиятельным калифорнийским политиком в 90-х годах ускорили её карьеру.

"Я должен делать всё по-своему"

Хотя Трамп не писал пост, его решение разместить его на своей официальной странице Truth Social заслуживает внимания. В течение всей кампании Трамп унижает свою демократическую соперницу, называя её "сумасшедшей" и "глупой" и другими оскорблениями. Более того, Трамп критиковал Харрис на основе её расовой принадлежности и происхождения, утверждая, что она "стала чёрной только несколько лет назад". Тем не менее, сексуальные нападки теперь достигли более явной стадии.

Недавно несколько республиканцев призвали Трампа смягчить свои личные нападки на Харрис и сосредоточиться на реальных вопросах. Когда его спросили об этих увещеваниях во время недавней пресс-конференции, Трамп отмахнулся от них. "Я имею право запускать личные нападки на неё", - заявил 78-летний Трамп, имея в виду Харрис и их конкурентную среду. "Я должен делать всё по-своему". В своей кампании 2016 года Трамп также вызвал скандал вульгарным комментарием, выражающим своё право подходить к женщинам "по пизде" где угодно. Несмотря на это, американцы избрали его президентом.

В ответ на призывы нескольких республиканцев смягчить свои личные нападки на Харрис Трамп заявил: "Я имею право запускать личные нападки на неё". Отказываясь менять свой подход, он решительно заявил: "Я должен делать всё по-своему".

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