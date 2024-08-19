Трамп делится вводящими в заблуждение изображениями Тейлор Свифт и ее поклонников, сделанными с помощью искусственного интеллекта, намекая на необоснованное одобрение певицы.

Трамп опубликовал заявление "Я принимаю!" на своей платформе Truth Social, сопроводив его серией изображений, связанных со Свифт, некоторые из которых, по-видимому, являются продуктами искусственного интеллекта. Одно измененное изображение изображает Свифт как дядю Сэма, с надписью "Тейлор хочет, чтобы вы проголосовали за Дональда Трампа". Другие фотографии показывают фанатов Свифт в футболках "Swifties for Trump".

Представитель Свифт не ответил на запрос CNN о комментариях по этому поводу.

Один из постов, который поделил Трамп, является сатирическим. Он содержит фальшивые, сгенерированные искусственным интеллектом фотографии, изображающие "Swifties for Trump" в связи с сорванной террористической атакой на концертах Свифт в Вене. Заголовок гласит: "Swifties обращаются к Трампу после того, как ИГИЛ сорвал концерт Тейлор Свифт". Владелец оригинального аккаунта X подтвердил, что пост был всего лишь шуткой, написав: "ЛОЛ @realDonaldTrump поделился моим постом".

Фанаты Свифт, известные как Swifties, стали политически активными в этом избирательном цикле.Soon после того, как президент Байден снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Харрис, большая группа фанатов Свифт создала "Swifties for Kamala", независимую организацию, призывающую избирателей поддержать Харрис и других демократических кандидатов. Эта группа, насчитывающая более 60 000 подписчиков в X, не была аффилирована со Свифт самой.

В настоящий момент официальной группы "Swifties for Trump" не существует, хотя у Свифт есть консервативная, поддерживающая Трампа база фанатов, которые публично выражали свою привязанность к бывшему президенту в своих социальных сетях.

В ответ на запрос CNN представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил: "Swifties for Trump - это растущее явление, которое набирает обороты с каждым днем!"

В 2020 году Свифт поддержала Байдена и Харрис на пост президента.

Во время интервью с журналом V в октябре 2020 года Свифт выразила свои чувства по поводу своей поддержки, сказав: "Мы срочно нуждаемся в президенте, который ценит, что люди цвета заслуживают безопасности и представительства, что женщины заслуживают автономию над своими телами, и что ЛГБТКИА+ сообщество заслуживает признания и включения".

Накануне дебатов вице-президентов 2020 года Свифт опубликовала свою поддержку Харрис в социальных сетях, написав: "Я буду активно призывать вас всех посмотреть и поддержать @KamalaHarris, крича на телевизор!"

Хотя Свифт не публично поддержала Харрис в ее нынешней президентской кампании, она вызвала спекуляции среди своих фанатов. После недавнего концерта в европейской части ее тура "Эры" некоторые Swifties believed, что певица оставила секретную поддержку Харрис, проецируя силуэт женщины, похожую на Харрис, на сцену. Однако CNN опровергла эту теорию, подтвердив, что силуэт был на самом деле одной из бэк-вокалисток Свифт.

Свифт, которая ранее была политически нейтральной в течение первого десятилетия своей карьеры, стала активной сторонницей демократических кандидатов и политики в последнее время. Она является защитником ЛГБТКИА+ сообщества и часто говорит о правах женщин и репродуктивном здоровье.

В своем документальном фильме 2020 года "Miss Americana" Свифт выразила сожаление о том, что не высказывалась о политических вопросах раньше, заметив: "Я должна быть на стороне истории". Свифт также продемонстрировала стойкость, сказав, что не будет возражать, если столкнется с обратной реакцией на противодействие Трампу.

Свифт написала о своей неприязни к Трампу в 2020 году, написав: "Только когда вы думали, что уже невозможно разжечь еще больше огни расизма и белого превосходства, вся ваша presidency это делает. 'Когда начнутся грабежи, начнутся и расстрелы'??? Мы выберем вас в ноябре".

В ответ на спорные фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом, представитель "Swifties for Kamala" возразил, заявив, что их группа была создана из-за их общих ценностей с Харрис и ее напарником Тимом Уолзом. "Мы доверяем, что Харрис-Уолз будет отстаивать наши права и права наших близких и сделает Америку безопаснее для всех", - сказал Карл Ли, директор по коммуникациям "Swifties for Kamala", CNN. Кроме того, они собрали более 10 000 долларов для кампании Харрис и имеют более 60 000 подписчиков в X.

Несмотря на пост Трампа, очевидно, что он понимает, что Свифт не поддерживает его искренне.

В недавней книге "Ученик в Стране Чудес" Трамп поделился своими мыслями о Свифт, сказав: "Она очень привлекательна - очень привлекательна! Я считаю ее либеральной. Возможно, она не любит Трампа".

Левые сторонники Свифт обратились в социальные сети, чтобы предупредить Трампа держаться от нее подальше, написав: "Держитесь от нее подальше".

Политическая активность фанатов Свифт выходит за рамки традиционных партийных линий, и некоторые Swifties выражают поддержку консервативным политикам, таким как Трамп.

Несмотря на усилия Трампа установить связь со фанатской базой Свифт, очевидно, что Свифт сама является решительной сторонницей демократических кандидатов и политики.

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