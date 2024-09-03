- Трагические события: 12 человек погибли в морском бедствии на канале

В результате крушения судна с беженцами в проливе Ла-Манш погибли 12 человек. Двое числятся пропавшими без вести, а несколько других получили ранения, как заявил французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Морские власти сообщают, что операция по поиску и спасению в районе северного французского прибрежного города Ле-Портель, рядом с Булони-сюр-Мер, продолжается. Всего из воды спасены 65 человек, подтверждено 12 смертельных случаев. Некоторые из спасенных получают неотложную медицинскую помощь. В операции участвуют несколько судов и вертолетов. Все пассажиры перевернутого судна, направлявшегося в Великобританию, были выброшены в море.

Беженцы часто пересекают пролив Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании, часто используя небольшие надувные лодки. Путешествие опасно из-за множества крупных судов, проходящих через пролив. К сожалению, жизни теряются во время этих опасных путешествий.

Великобритания уже давно сталкивается с иммиграцией через пролив Ла-Манш, с французским сотрудничеством и значительными затратами. Предыдущее консервативное правительство пыталось предотвратить иммиграцию жесткими мерами, такими как предложения депортировать их в Руанду, независимо от их национальности.

Однако нынешний британский премьер-министр Кир Стармер, находящийся у власти с июля со своей социал-демократической Лейбористской партией, отменил этот план из-за возражений со стороны судов и организаций по правам человека. Стармер, в отличие от этого, обещает усилить борьбу с преступными синдикатами. Недавно Стармер консультировался с французским президентом Эммануэлем Макроном о том, как обращаться с иммиграцией через пролив Ла-Манш.

Несмотря на опасное путешествие, многие беженцы продолжают пытаться добраться до Франции, надеясь в конечном итоге попасть в Великобританию. Французское правительство, а также международные гуманитарные организации оказывают поддержку и ресурсы тем, кто пострадал от недавней трагедии в проливе Ла-Манш.

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