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ПолитикаНовостиПоставщики коммерческих транспортных средств

Торговое предприятие Jost, занимающееся поставкой коммерческих автомобилей, ставит перед собой цель достичь продаж, превышающих 2 миллиарда евро.

К 2030 году.

 and  Christian Meier
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Коммерческая компания, ориентированная на предоставление коммерческого транспорта, стремится к...
Коммерческая компания, ориентированная на предоставление коммерческого транспорта, стремится к доходам, превышающим два миллиарда евро.

Торговое предприятие Jost, занимающееся поставкой коммерческих автомобилей, ставит перед собой цель достичь продаж, превышающих 2 миллиарда евро.

Компания Jost Werke, специализирующаяся на поставках коммерческих автомобилей, планирует существенно увеличить свой доход примерно на 200% к 2030 году. Для достижения этой цели она намерена сочетать органический рост и приобретения, стремясь превзойти выручку в 2 миллиарда евро, как было объявлено на их дне финансового рынка. В 2021 году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро. Jost повысила свой прогнозируемый скорректированный операционный показатель прибыли (EBIT-маржа) с 10 до 11,5% (2023: 11,3%) до диапазона 10-12% к 2030 году.

По словам главного финансового директора Оливера Ганцерта, "Наша цель - существенно повысить рыночную стоимость Jost для наших акционеров". Он также добавил, "Мы стремимся добиться роста прибыли на акцию, опережающего рост доходов, и достичь хотя бы 10 евро на акцию к 2030 году". В 2023 году прибыль на акцию составляла 6,24 евро. Jost ожидает выгоду от перехода к увеличению автоматизации, цифровизации, электрификации и автономных коммерческих автомобилей. "Кроме того, мы видим возможности для расширения нашего ассортимента продукции и укрепления нашего регионального влияния за счет ценных приобретений", - сказал CEO Йоахим Дюрр.

Компания сохранила свой прогноз на этот год в августе. На 2024 год Jost прогнозирует однозначное снижение tanto выручки, как и прибыли, при этом скорректированная прибыль (EBIT) снизится несколько больше, чем выручка. Во втором квартале выручка упала почти на 10% до 298 миллионов евро, а прибыль составила 33,8 (37,3) миллиона евро.

Jost Werke полагается на различных поставщиков коммерческих автомобилей для удовлетворения спроса на компоненты и автомобили. Для достижения своих целей роста компания рассматривает возможность сотрудничества со стратегическими поставщиками, которые могут способствовать ее планам расширения.

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