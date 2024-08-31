- Толпы протестуют против сторонников "АфД" и правых в Эрфурте

Финал избирательной кампании АФД в Тюрингии собрал тысячи людей на улицы Эфферт, накануне выборов в ланде. Примерно 1300 сторонников АФД приняли участие в митинге на площади у собора Эфферт, возглавляемые правым лидером и главным кандидатом АФД Бьёрном Хёке, а также федеральным сопредседателем Алисой Вайдель. Об этом подтвердила городская администрация.

До 3000 протестующих вышли на улицы Эфферт в знак протеста против правого поворота и крайне правых взглядов в Тюрингии.

Алиса Вайдель: "Давайте сделаем Восток синим"

Вайдель, обращаясь к протестующим, которые шумели свистками и лозунгами, заявила, что если АФД придет к власти, она запретит Антифа как "террористическую группу". В воскресенье АФД может войти в историю в Тюрингии и Саксонии, и в течение нескольких недель в Бранденбурге, если победит на выборах, сказала Вайдель. "Давайте сделаем Восток синим, чтобы все увидели их синюю мечту".

Поддержники АФД непрерывно скандировали "Восток, Восток, Восточная Германия", а также "депортировать, депортировать". Хёке обвинил другие партии в том, что они "потеряли связь с народом". АФД, по его словам, может "сделать историю" в воскресенье.

Протест был организован альянсом "На площадях", среди других. Демонстрационный марш, который набирал силу по мере того, как к нему присоединялись люди, простирался от вокзала до площади у собора. Протестующие скандировали лозунги вроде "Нazi вон" или "Хёке уйди". Некоторые участники носили маски, что является нарушением закона об собраниях, по словам полиции. Некоторые из нарушителей подчинились, когда их остановили.

АФД лидирует в опросах в Тюрингии

"Мы не позволим АФД захватить избирательный уик-энд своей крайне правой ненавистнической риторикой, запугивать людей и использовать наш город в качестве площадки для своей пропаганды", - сказал альянс. На прошлой неделе тысячи человек в Эфферт уже вышли на улицы, чтобы противостоять крайне правым взглядам и правому повороту.

Последние опросы в Тюрингии показывают небольшие колебания в значениях отдельных партий. АФД сохраняет сильное преимущество с показателями от 29 до 30 процентов. За ней следуют ХДС, СВП и Левые. Почти 1,66 миллиона жителей Тюрингии имеют право проголосовать на выборах в ланде в воскресенье.

Несмотря на лидерство АФД в опросах в Тюрингии с показателями от 29 до 30 процентов, противники яростно осудили их крайне правую риторику и действия, скандируя лозунги вроде "Нazi вон" и "Хёке уйди".

АФД, лидирующая на выборах со своим правым лидером Бьёрном Хёке и федеральным сопредседателем Алисой Вайдель, привлекла как сторонников, так и противников на улицы Эфферт, последние из которых организовали протест, чтобы выразить протест против правого поворота и экстремизма.

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