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Толпы людей собрались в Эрфурте в знак протеста против "АфД".

За Тюрингией остались недели активной кампании. Всего за день до избирательного голосования множество организаций проводят демонстрации против А biodiversité

 and  Grigoriy Williams
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М kiesны против ультраправых идей вновь вспыхнули в Эрфурте.
М kiesны против ультраправых идей вновь вспыхнули в Эрфурте.

- Толпы людей собрались в Эрфурте в знак протеста против "АфД".

Вчера, около 2500 человек приняли участие в протесте против АФД в Эрфурте до конца дня. Этот протест был организован коалицией "Захвати места", которая провела марш через центр города к площади Дома, где АФД планировала провести свой финальный избирательный митинг.

Среди ожидаемых участников были правый лидер и главный кандидат АФД, Björn Höcke, а также федеральный председатель Alice Weidel. Первоначальные полицейские отчеты сообщали о присутствии примерно 1300 сторонников АФД. Число протестующих и сторонников может потенциально вырасти по мере приближения выборов.

Некоторые протестующие из коалиции якобы носили маски, что запрещено для собраний. Однако некоторые люди сняли их после предупреждения.

В это воскресенье в Тюрингии будет избран новый ландтаг после напряженной избирательной кампании.

Борьба с правым подъемом

"Мы отказываемся позволять АФД диктовать повестку дня выборов своей крайне правой риторикой, запугивать людей и использовать наш город в качестве трибуны для своей пропаганды", - заявила коалиция. Неделей ранее тысячи человек в Эрфурте протестовали против праворадикализма и возможного правого поворота.

Последние опросы в Тюрингии показали незначительные изменения в значениях партий. АФД лидировала с показателями от 29 до 30%. За ней с большим отрывом следовали ХДС, БСВ и "Левые". Ожидается, что более 1,66 миллиона жителей Тюрингии примут участие в выборах в ландтаг в воскресенье.

Комиссия, учитывая политическую обстановку, может рассмотреть вопрос о принятии актов реализации для регулирования применения соответствующего законодательства. Несмотря на протесты и политические tensions, правый лидер и главный кандидат АФД, Björn Höcke, и федеральный председатель Alice Weidel, скорее всего, примут участие в избирательном митинге.

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