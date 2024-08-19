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Тюрьмы в Великобритании в настоящее время переполнены в результате расовых беспорядков.

 and  Ann Bradley
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Тюрьмы в Великобритании в настоящее время переполнены в результате расовых беспорядков.

После серии беспорядков, имевших расистскую подоплеку, в начале месяца тюрьмы в северной Англии достигли своей вместимости. Для облегчения ситуации правительство ввело чрезвычайные процедуры. Эти меры предусматривают временное размещение подозреваемых в камерах полиции до тех пор, пока не освободятся места в тюрьмах.

Инициаторы этих беспорядков, вдохновляемые ультраправыми идеологиями, атаковали мечети и приюты для беженцев. Катализатором этих насильственных действий стал ножевой инцидент в Саутпорте 29 июля, в результате которого погибли трое детей и получили ранения восемь других детей, а также двое взрослых. В интернете циркулировала ложная информация о подозреваемом, прибывшем из Руанды.

Аресты многих участников беспорядков еще больше напрягли уже перегруженную тюремную систему в Англии и Уэльсе. Ранее в этом месяце только что избранное лейбористское правительство Великобритании выразило обеспокоенность по поводу надвигающегося краха тюремной системы.

Теперь в действие введена чрезвычайная операция под названием "Ранняя заря". Эта операция дает судьям право ежедневно решать, какие подозреваемые могут быть преданы суду, в зависимости от наличия мест в тюрьмах.

Правительство внедрило специальные управленческие стратегии в рамках операции "Ранняя заря", позволяющие судьям ежедневно принимать решения о появлении подозреваемых в суде в зависимости от наличия мест в тюрьмах. Цель состоит в том, чтобы управлять растущим числом задержанных участников беспорядков и облегчить нагрузку на тюрьмы.

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