- Тюрингия и Саксония приближаются к дню выборов

В Тюрингии и Саксонии политическая гонка достигает своего апогея перед важными выборами в ландраты. Эти выборы в воскресенье, как ожидается, запустят сложные процедуры формирования коалиций в обоих землях и послужат значимым индикатором общественного мнения перед федеральными выборами следующего года. Ведущие партии, СДПГ, Зеленые и СВП, сталкиваются с угрозой катастрофического результата.

Поведение АФД находится под пристальным наблюдением. Эта партия, признанная внутренней разведкой обеих земель твердо ультраправой, может впервые стать самой сильной силой на выборах в ландраты. На финальном политическом митинге АФД в Эрфурте в субботу присутствовало около 1300 человек, по данным полиции. Участие ультраправого активиста Бьёрна Хёкке и со-вождей АФД Алисы Вайдель сопровождалось более чем 2500 противопротестующими. "Мы не позволим АФД захватить выходные выборами своей ультраправой ненавистью, запугивать людей и использовать наш город в качестве площадки для своей пропаганды", - заявило объединение "На местах". Полицейские были развернуты в больших количествах.

Вайдель на митинге в пятницу вечером заявила: "Будущее Германии будет решено в Саксонии, Тюрингии и позже в Бранденбурге". Однако на данный момент нет видимых потенциальных партнеров по коалиции для партии ни в Дрездене, ни в Эрфурте.

Роль нового игрока BSW

Зато недавно созданное объединение "Вставай" (BSW), возглавляемое Сахрой Вальгенкнехт, может сыграть решающую роль в формировании коалиций. В Тюрингии только исключительная коалиция ХДС, BSW и СДПГ могла бы иметь политическое большинство, согласно опросам. Такая коалиция, однако, могла бы быть сложной, учитывая, что Вальгенкнехт ранее была членом СЕПГ и позже стала символом коммунистической платформы в "Левых" - факт, который вызывает беспокойство у многих политиков ХДС. Текущее правительство во главе с премьер-министром Бодо Рамелов ("Левые") вряд ли сможет получить большинство, согласно опросам.

Лидер СДПГ Сакка Эскен раскритиковала сильные показатели партий, подобных АФД и BSW, в опросах. "Это тревожно и особенно удивительно, учитывая сильные показатели BSW. Люди, кажется, готовы сделать ставку на неизвестную величину", - сказала она газете "Августбургер Allgemeин".

В Саксонии BSW также может повлиять на формирование правительства. Однако возобновление существующей коалиции премьер-министра Михаэля Креtschмера (ХДС) с Зелеными и СДПГ представляется вероятным. Другие партии также могут участвовать. ХДС не исключает коалиции с BSW, в отличие от "Левых".

В субботу "Левые" провели митинг в Гере, чтобы мобилизовать избирателей, на котором присутствовали премьер-министр Рамелов, уходящий со-вождь Мартин Ширдеван и Грегор Гизи.

Между тем, тысячи людей в Дрездене вечером в субботу перед выборами в ландраты вышли на демонстрацию в поддержку толерантности, разнообразия и демократии. Более 70 ассоциаций, коллективов и групп призвали к большому митингу "Толерантность".

Опросы: АФД лидирует в Тюрингии, вторая в Саксонии

Недавние опросы показали, что АФД лидирует в Тюрингии с показателями от 29 до 30 процентов, опережая ХДС с 22-23 процентами. "Левые" набирают 13-14 процентов, уступая BSW, которая набирает 17-18 процентов. СДПГ может получить 6-7 процентов. Зеленые рискуют не попасть в ландтаг с 4 процентами.

В Саксонии недавние опросы показали напряженную борьбу между ХДС и АФД, с последним опросом ZDF "Полибарометр", показавшим ХДС впереди с 33 процентами. АФД следовала бы близко с 30-31 процентом. Однако опрос Insa, проведенный всего несколько дней назад, показал АФД впереди ХДС. BSW заняла бы третье место с 12-15 процентами. СДПГ снова получила бы представительство в ландтаге с 6-7 процентами, как и Зеленые с 6 процентами, хотя они находятся в опасной близости от пятипроцентного барьера. "Левые" должны беспокоиться о возвращении в ландтаг с 4 процентами. Важно отметить, что все опросы подвержены неопределенностям и отражают мнение только на момент опроса, а не предсказывают результат выборов.

Политическая гонка была напряженной. Одним из предметов спора была российская конфронтация против Украины и роль Германии как союзника Киева и в НАТО. Дискуссия об убежище и миграции была усугублена предполагаемым исламистским ножевым нападением в Солingen. В последние месяцы также произошло несколько нападений на политиков и помощников на выборах.

В свете напряженной политической гонки и предстоящих выборов в ландраты есть опасения по поводу возможного влияния АФД, признанной внутренней разведкой экстремистской правой партией, на процедуры формирования коалиций. Учитывая заявление Вайдель о том, что будущее Германии решится в Саксонии и Тюрингии, защита Конституции становится краеугольным камнем, так как победа АФД могла бы существенно изменить политический ландшафт. Более того, сильные показатели нового игрока BSW, возглавляемого Сахрой Вальгенкнехт, могут потенциально нарушить существующие возможности коалиций, требуя тщательного рассмотрения при соблюдении принципов Конституции и обеспечении политической стабильности.

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