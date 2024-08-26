- "Террористические атаки влияют на всех" <unk> так что дальше?

С серьезным видом канцлер Олаф Шольц (СДПГ) подходит к морю цветов и свечей на Фронхофе в Золингене на третий день после трагического ножевого инцидента. Его губы сжаты, когда он кладет белую розу в память о жертвах нападения. В знак солидарности Шольц приехал в этот город на горе, который все еще шокирован даже в понедельник.

Шольц стоит между премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) и мэром Золингена Tim Kurzbach (СДПГ). Все политические фигуры молчат, кладут розы и стоят с сложенными руками. Затем они проходят мимо места происшествия и направляются в назначенное место, чтобы поговорить с пожарными и спасателями, которые были на месте в пятницу вечером.

Они беседуют почти час за закрытыми дверями. Позже Вюст упоминает, что молодые парамедики на месте были потрясены тремя смертельными случаями и восемью травмами и все еще плачут, когда вспоминают ужасные воспоминания.

Граждане требуют политического единства

"Почему?" - написано большими красными буквами на картонке среди цветов. Однако основная озабоченность в понедельник уже: "Что делать?" Толпа из около 100 человек, собравшаяся за барьерами на расстоянии и наблюдающая за появлением канцлера Шольца, ищет ответы - и безопасность. Многие из них имеют миграционное прошлое, как Эмран Гади, который живет в Золингене более 30 лет. "Я ожидаю, что политики объединятся и найдут решения", - говорит он. Его семья тоже бежала из Сербии во время войны. Но те, кто отказывается интегрироваться и приспосабливаться, здесь не место, добавляет он.

"Нужны более строгие иммиграционные политики", - говорит 57-летний житель Золингена Кари Квиспе де Мергард, который переехал в город из Перу 30 лет назад. "Мы требуем больше безопасности". Подозреваемый в нападении - отказавшийся в статусе беженца из Сирии - атаковал людей в толпе перед сценой во время городского фестиваля. С тех пор было установлено, что его должны были депортировать в Болгарию в прошлом году, но это не удалось. Атмосфера напряженная. Некоторые зрители вступают в жаркие споры о том, голосовать ли им в будущем за АФД.

Шольц обещает жесткие меры - но не дает конкретных деталей

Канцлер Шольц еще не может дать конкретные ответы на тревожные вопросы граждан во время своего визита на место происшествия. Он стоит перед все еще стоящей сценой, с которой люди в панике убегали от нападавшего. Мигающая красная свеча освещает видеэкран. Шольц говорит тихо, так что слышно только тем, кто рядом. Но его сообщение ясно и эмоционально. Он возмущен и разгневан этим актом. "Это был терроризм. Терроризм, направленный против нас всех, угрожающий нашим жизням, нашей единству, нашему образу жизни".

Государство будет принимать жесткие и решительные меры против преступников с дурными намерениями, обещает канцлер. Он объявляет о быстром введении уже запланированного ужесточения законов о оружии и увеличении депортаций - не в первый раз. Почти год назад он обещал в интервью Spiegel депортировать "в больших масштабах". Позже он объявил, что депортации в Сирию и Афганистан могут возобновиться. Ни одно из этого еще не произошло.

Вюст: "Обещания сами по себе не достаточно"

После Шольца в Золингене премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Вюст (ХДС) подчеркнул, что предупреждения сами по себе не достаточно. Накануне лидер ХДС Фридрих Мерц предложил список требований, в том числе возможность депортировать отказчиков в статусе беженцев из Сирии и Афганистана, прекращение приема людей из этих стран. Мерц также выступал за постоянные проверки и отказы на границах Германии, восстановление так называемых Dublinских правил, которые определяют, какая страна ЕС ответственна за заявление на убежище на основе того, где заявитель впервые ступил на европейскую землю, и изменение права на проживание для содержания "каждого депортируемого преступника в неограниченном заключении".

«Германский пакт» по миграции провалился в ноябре

Мерц обсудит эти требования со Шольцем во вторник, исследуя, могут ли правительство и крупнейшая оппозиционная партия найти общую почву в вопросе миграции. Предыдущая попытка осенью закончилась неудачей.

В то время канцлер и лидер оппозиции вели переговоры перед федеральной-земельной миграционной конференцией. Однако Мерц, лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге, позже выразил недовольство пакетом мер, направленных на снижение числа беженцев, и отказался от дальнейшего сотрудничества. Шольц отказался создать совместную рабочую группу с Союзом по управлению иммиграцией, сказал Мерц в начале ноября. "Это означает, что 'Германский пакт' по миграции, на мой взгляд, завершен".

Нападение во время избирательной кампании на Востоке

Соглашение между партиями демократического центра, влияние которых все больше подрывается радикальными фракциями, сейчас более необходимо, чем когда-либо. В воскресенье пройдут выборы в Тюрингии и Саксонии. В последних опросах АФД и БСВ вместе получают 47-50 процентов (Тюрингия) и 41-47 процентов (Саксония). Особенно примечательно, что АФД использует инцидент с ножевым ранением в своей избирательной кампании.

Неясно, покажут ли разделенная коалиция «светофор» и Союз единство и эффективность в воскресенье. Представитель правительства Геберейт сказал, что любые соглашения между канцлером и Мерцем должны быть "разумными и целенаправленными". Он подчеркнул важность предложений, которые не нарушают Основной закон, Всеобщую декларацию прав человека ООН или подобные политики. Вопросы возникли о законности мер, таких как прекращение приема сирийских и афганских иммигрантов.

Мэр Перспектива: "Это не только о Солингене"

В политику возлагают большие ожидания. Мэр Солингена Курцбах подчеркнул это после своей встречи со Шольцем в понедельник. Он заявил, что теперь люди ждут от государства действий, активности и решений. Тем, кто занимает правительственные должности, нужно работать вместе - на федеральном уровне, в землях и в муниципалитетах. Курцбах разделяет, что они все еще пытаются справиться с шокирующими событиями в Солингене. Он призвал: "Давайте найдем мир в Солингене. Это не только о Солингене, это о нашей стране".

Расследование преступления показывает, что подозреваемый должен был быть депортирован в прошлом году, но попытка не увенчалась успехом.

Несмотря на обещание Шольца принять жесткие меры против преступников, обещанные массовые депортации в Сирию и Афганистан еще не состоялись.

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