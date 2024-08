- Террористический инцидент в Солингене <unk> ИГИЛ, предположительно, взял на себя ответственность

Следуя за летальным ножевым инцидентом в Солінгені, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за это событие. Полиция Дюссельдорфа также получила заявление об ответственности от ИГ в отношении инцидента, в результате которого погибли трое человек и несколько были ранены. Как заявил представитель полиции, важно проверить подлинность этого заявления. В ходе поисков преступника элитные силы провели штурм приюта для беженцев в центральной части Солінгена вечером.

Неизвестный нападавший, как сообщается, атаковал случайных прохожих во время празднования юбилея Солінгена в Бергишеской земле в пятницу вечером. Нападавшему удалось скрыться в панике и хаосе, последовавших за нападением. Двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина погибли. Восьмеро человек получили ранения, четверо из них тяжелые. По предварительной оценке и анализу видеозаписей, нападение, по словам главного полицейского Торстена Флейсса, было "высокоцелевым" и было направлено на шеи жертв.

Заявление ИГ: "Мщение за мусульман в Палестине"

В заявлении, опубликованном на пропагандистском канале ИГ Амак, утверждалось, что нападавший был членом ИГ, который совершил нападение "в ответ за мусульман в Палестине и других местах". Целями нападения были в основном "христианская группа".

Считается, что ИГ имеет в виду продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа под названием "Палестина". Стоит отметить, что ни ИГ, ни террористическая организация "Аль-Каида" не имеют никаких связей с ХАМАС. Тем не менее, некоторые аналитики считают, что угроза терроризма и радикализация в исламском мире возросли из-за затянувшегося конфликта в Газе. Германия, наряду со США, является одним из ключевых союзников Израиля и основным поставщиком вооружений.

Поиск в приюте для беженцев

Поздно вечером было объявлено, что полиция провела обыск в приюте для беженцев в центральной части Солінгена с применением значительных сил. "Мы получили некоторые улики, и на их основе в настоящее время проводятся полицейские мероприятия", - заявил представитель полиции. Для этой операции была задействована группа специального назначения. Область была окружена силами в количестве ста человек.

На пресс-конференции в Вуппертале днем главный прокурор Маркус Касперс сказал: "Мы пока не установили мотив, но в свете общей ситуации мы не можем исключать возможность террористического мотива".

Если будет достаточно доказательств для предъявления обвинения в террористическом преступлении, дело может быть передано генеральному прокурору. Расследование ведется по подозрению в убийстве в трех случаях и покушении на убийство, а также причинении тяжкого вреда здоровью в восьми других случаях, как объяснил Касперс. Полиция подозревает одного нападавшего. По словам главного полицейского Флейсса, пока нет четкого видеоматериала подозреваемого.

Обвинения против 15-летнего подростка за недонесение о планируемом преступлении

Сообщения о том, что оружие, использованное в убийстве, было найдено, пока не были подтверждены Флейссом. Были изъяты несколько ножей, "которые мы теперь будем проверять индивидуально", чтобы определить, какой из них был использован в преступлении. Многие детали, такие как те, которые относятся к ножам или последовательности событий, остаются неясными из-за тактических соображений расследования.

15-летний подросток был арестован, но полиция не считает его основным подозреваемым. Против него рассматривается обвинение в недонесении о планируемом преступлении. "Согласно показаниям свидетелей, неизвестный individualsupposedly spoke with the juvenile about intentions that would correspond to the crime just before the attack", - заявил Касперс.

В полицию поступили звонки об инциденте в 21:37.

Отчет об events of Friday evening at 21:37, when several emergency calls were made to the Wuppertal police headquarters control center. It was reported that man intentionally stabbed people at the 650th anniversary celebration of Solingen - the "Festival of Diversity".

Этот инцидент вызвал возмущение во всей Германии. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) описал его как "чудовищное преступление". "Такие акты не должны терпеться или приниматься в нашем обществе.here must be full force of the law here", - сказал политик СДПГ во время мероприятия в Бранденбурге в Штахнсдорфе.

Недавно министр внутренних дел Надя Фаэсер (СДПГ) предложила ужесточить законы о контроле над огнестрельным оружием.

Граждане могут отправлять фотографии и видео через портал полиции (www.nrw.hinweisportal.de). Город Солінген установил горячую линию для граждан, ищущих информацию о пропавших без вести (0212 - 290-2000). Поступили сообщения о звонках обеспокоенных родственников.

Министр юстиции федерального правительства Марко Бушманн объявил о консультациях по регулированию ножей. "We will now engage in discussions within the federal government on how to further advance the struggle against this type of knife crime", - сказал политик ФДП "Bild am Sonntag".

Также, ФДП отвергла предложения о ужесточении контроля за огнестрельным оружием, выдвинутые министром внутренних дел Надей Фаэсер (СДПГ). СДПГ выступает за существенное ужесточение законов. В общественных местах ножи должны носить с длиной лезвия не более шести сантиметров вместо нынешних двенадцати. Должен быть введен полный запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

Европейский союз выразил обеспокоенность растущей угрозой терроризма и радикализации в исламском мире в связи с затянувшимся конфликтом в Газе.German authorities, in their investigation, are considering terrorism as a possible motive in the stabbing incident in Solingen.

