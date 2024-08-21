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ПолитикаНовости

Теперь Харрис и Уолц должны продемонстрировать свою способность обеспечить победу.

Преобразование счастья в избирательную силу неизбежно.

 and  Anthony Ross
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Камала Харрис, Вице-президент, и губернатор Миннесоты Тим Уолз выходят на сцену на политическом...
Камала Харрис, Вице-президент, и губернатор Миннесоты Тим Уолз выходят на сцену на политическом митинге в Fiserv Forum в Милуоки 20 августа 2024 года.

Теперь Харрис и Уолц должны продемонстрировать свою способность обеспечить победу.

В первые два дня своего съезда ветераны Демократической партии удвоили ставку на свой поздний ход, представив свою энергичную новую президентскую команду.

Теперь это Камала Харрис и Тим Уолз, которые несут основной груз.

Вице-президент и губернатор Миннесоты в основном неизвестны большим частям страны и вот-вот столкнутся с вихрем президентской избирательной кампании, о которой они и не мечтали.

Но они не могли надеяться на лучшую поддержку, чем ветераны Демократической партии последних 40 лет.

Президент Джо Байден повесил свой политический цилиндр после 50-летней карьеры.

Бывший президент Барак Обама призвал разделенную нацию воскресить чувства, которые Авраам Линкольн называл "связями дружбы", и сплотиться вокруг Харрис.

Хиллари Клинтон, которая почти сломала мужскую монополию на президентство, увидела самые крошечные трещины в самом высоком и неприступном стеклянном потолке и представила Харрис, принимающую президентскую присягу.

И еще одна бывшая первая леди, Мишель Обама, признала возрождение надежды, призывая избирателей действовать против возвращения Трампа.

Харрис запускает свой девиз в действие

В следующие два вечера в Чикаго Харрис и Уолз столкнутся с задачей определить, может ли их непринужденное общение перерасти в серьезную избирательную силу по мере продвижения их кампании к критическому этапу.

В среду Уолзу предстоит под давлением перейти на большую политическую сцену. На следующую ночь очередь за Харрис восстановить свою политическую репутацию и продемонстрировать свой потенциал в качестве президента после трудного срока на посту вице-президента.

Харрис практически ликвидировала преимущество Трампа в опросах. Она воскресила демократические надежды на возвращение большинства в Палате представителей и удержание контроля над Сенатом. И она нарисовала оптимистический план для Америки, отличный от мрачной картины, предпочитаемой республиканским nominee видение страны под властью диктатора.

Она придумала девиз, который ее партия, обеспокоенная перспективой возвращения Трампа, с энтузиазмом приняла: "Мы не вернемся назад".

Но это только начало.

Теперь Харрис и Уолз должны превратить вращающуюся вокруг чикагского съезда энергию, единство и свежую цель в кампанию, способную захватить президентство.

Она находится под микроскопом, чтобы продемонстрировать, что после разочаровывающей вице-президентской кампании 2020 года она может выдержать изнурительную, напряженную гонку против сильного республиканского соперника. И ее выступление в прайм-тайм в четверг вечером - лучший шанс убедить Америку, что она выглядит как президент и обладает решимостью служить главой государства.

Уолз выступает следующим

В среду вся страна увидит губернатора Миннесоты, который является ветераном армии, бывшим учителем, тренером по футболу в старшей школе, охотником и среднестатистическим отцом из Среднего Запада. Демократический оператор в частной беседе вчера описал его как "живую коалицию".

Но ему предстоит извлечь урок из того, что может произойти, если дебют кандидата в вице-президенты не произведет впечатления. Беспримеhensible mate Трампа, сенатор от Огайо Джим Вэнс, сделал незаметное выступление на съезде Республиканской партии в прошлом месяце, что привело к шаткому старту и резкому падению рейтинга одобрения, способствовавшему спаду кампании Трампа в конце лета.

Кандидаты в вице-президенты не определяют выборы, но Уолз со своим провинциальным шармом может служить балансом для кампании Харрис, которая может обеспокоить некоторых избирателей, сопротивляющихся изменениям.

Уолз также может предложить политическую альтернативу MAGA-консерватизму среднему классу мужчин. Демократические стратеги надеются, что он может быть особенно ценным для билета в сельских районах, где он может обратиться к их простоте таким образом, который потенциально может уменьшить некоторые преимущества в районах, где Трамп выступает очень сильно.

“Вот парень, который может выступать где угодно, и люди могут с ним связаться как с человеком, как с тренером, как с бывшим учителем”, - сказал бывший губернатор Монтаны Стив Буллок - известный своей способностью общаться с культурно консервативными избирателями даже тогда, когда его партия смещалась влево - CNN во вторник. “Он будет говорить с людьми там, где они есть. Он будет говорить с ними о вопросах, которые важны в их жизни”.

Но Уолз, несмотря на то, что он служил в Палате представителей, вступает в этот бой с меньшим опытом на национальной политической сцене, чем некоторые другие кандидаты в вице-президенты в последнее время - в том числе Байден, который был давним сенатором, когда он объединился с Обамой в 2008 году, бывший министр обороны Дик Чейни, который присоединился к Джорджу Бушу в 2000 году, и сенатор Аль Гор, которого выбрал Клинтон в 1992 году.

Команда Трампа признает угрозу. Она жестко атаковала Уолза по поводу времени его ухода из Армии Национальной Гвардии Миннесоты всего за несколько дней до отправки его подразделения в Ирак. (Губернатор Миннесоты сказал, что у него не было предварительного уведомления о развертывании.) Вэнс критиковал его за ошибочное утверждение о том, что он нес оружие в зоне боевых действий, что привело к исправлению в кампании Харрис. И в понедельник республиканец из Огайо - рискуя еще больше оттолкнуть женских избирателей - обвинил Уолза во лжи о его и его жены Гвен использовании методов лечения бесплодия. Команда Трампа также акцентирует внимание на прогрессивном прошлом Уолза в качестве губернатора, что может осложнить усилия кампании Харрис по представлению его провинциального обаяния как символа умеренности.

Нэнси Пелоси вновь продемонстрировала свою выдающуюся политическую проницательность, помогая отстранить Байдена и расчистить путь для нового поколения.

Байден, первоначально колеблющийся, но в конечном итоге с достоинством, признал значительную роль Харрис в достижении его самых значительных достижений. Он передал ей свою legado на открытии съезда и отправился на Air Force One, направляясь на пенсию.

Вторник, в прайм-тайм на Восточном побережье, сенатор Берни Сандерс выразил поддержку растущему экономическому популизму лидера Демократической партии.

Самое примечательное в выступлениях Обам – это чувство срочности. Пара пережила мучения потери Белого дома в январе 2017 года и выразила страх перед возможным повторением.

Бывшая первая леди, которая восемь лет назад советовала демократам "держаться выше" в противостоянии Трампу, произнесла самую резкую критику бывшего президента на этом съезде, осудив его расистские высказывания.

"Его узкий и ограниченный взгляд заставил его почувствовать угрозу в существовании двух трудолюбивых, интеллектуально одаренных, успешных афроамериканцев", - сказала она, имея в виду себя и своего супруга. "Кто скажет ему, что должность, на которую он сейчас претендует, может быть одной из тех 'черных' должностей?" - спросила она.

44-й президент заявил, что Харрис исключительно квалифицирована для того, чтобы стать президентом, и описал Уолл как полностью искреннего. "Я влюблен в этого человека. Тим - такой человек, который должен быть в политике. Вырос в маленьком городе, служил нашей стране, учил детей, тренировал футбол, заботился о соседях - он знает, кто он и что важно", - сказал Обама.

Однако, несмотря на всеобщее вдохновение, это демократическое пантеон недавних героев и героинь не смогло развеять страх, что их усилий может не хватить.

"В следующие 78 дней мы должны работать harder, чем когда-либо. Мы должны отразить угрозы, которые представляет Трамп и его окружение, для закона и нашего образа жизни. Не отвлекайтесь и не будьте самодовольными", - заметила Хиллари Клинтон.

Ба́рак Оба́ма добавил: "Несмотря на впечатляющую энергию, которую мы смогли генерировать в последние несколько недель, и все митинги и мемы, эта выборная кампания все равно будет близкой в глубоко разделенной стране".

Но самая острая необходимость, похоже, была наиболее очевидна для Мишель Обамы, которая предупредила: "Это наша ответственность - каждый из нас - быть ответом на то, что мы ищем. ... Это наша ответственность быть лекарством от всей темноты и разделения".

"Поступайте", - призвала она, и толпа повторила ее призыв.

По мере того, как основное дело съезда вступает в свою фазу, ее предупреждение теперь относится и к Харрис, и к Уоллу.

Харрис и Уолл должны использовать поддержку и импульс от тяжеловесов Демократической партии, чтобы эффективно превратить свою легкую связь в существенную избирательную силу, стремясь захватить президентство. Их бывшие оппоненты, такие как Хиллари Клинтон и Берни Сандерс, выразили свою поддержку и веру в способность дуэта возглавить страну.

В следующие дни Харрис и Уолл столкнутся с пристальным вниманием и давлением, чтобы закрепить свои позиции в качестве потенциальных кандидатов в президенты. Хотя Харрис показала обещание в откусывании от опроса Трампа и возрождении демократических надежд, Уолл должен укрепить свой статус на национальной политической сцене и проектировать умеренный образ, чтобы обратиться к среднему классу в сельских районах.

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