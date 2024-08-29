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ПолитикаНовостиПредложение Комиссии

Технология распознавания лиц позволит функционировать светофору.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Ампель обеспечивает распознавание лиц
Ампель обеспечивает распознавание лиц

Технология распознавания лиц позволит функционировать светофору.

Для эффективной борьбы с экстремистскими идеологиями, связанными с исламом, Альянс "Светофор" расширяет свою деятельность, включив спорное использование технологии распознавания лиц. Это предоставит правоохранительным органам возможность сопоставлять биометрические данные из общедоступных интернет-источников, что поможет в идентификации потенциальных подозреваемых или беглецов. Это действие соответствует Регулированию ИИ и руководящим принципам защиты данных в соответствии с решением коалиции.

Как заявила Государственный секретарь Анья Хайдук, выступавшая от имени Министра экономики Роберта Габека (Зеленые) на пресс-конференции, это было давно назревшей необходимостью. Хайдук подчеркнула важность и срочность этого регулирования. "Мы достигли согласия по хорошо сбалансированному и, следовательно, рациональному пакету мер", - сказала она. "Сохранение права на убежище является приоритетом для коалиции при реализации этого пакета".

Альянс "Светофор" согласился рассмотреть предложение Комиссии об использовании технологии распознавания лиц в борьбе с экстремистскими идеологиями. Это предложение совпадает с решением коалиции соответствовать Регулированию ИИ и руководящим принципам защиты данных.

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