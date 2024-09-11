- Тейлор Свифт, известная как "любительница кошек без детей", объявила о своей поддержке Камалы Харрис во время выборов.

Звезда поп-музыки Тейлор Свифт поддерживает Камалу Харрис через пост в Instagram после дебатов

Ходили слухи о том, будет ли нынешняя главная поп-звезда мира Тейлор Свифт поддерживать политического кандидата. И если да, то будет ли она поддерживать демократического кандидата в президенты? Теперь она это сделала.

Тейлор Свифт: "Камала Харрис - умный лидер"

"Я считаю, что она дальновидный и компетентный лидер, и я верю, что мы сможем достичь большего в этой стране, если будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом", - написала Свифт в Instagram после теледебатов между Харрис и Трампом. Она объявила о своем намерении проголосовать за Харрис и ее напарника, Тима Уолза, на предстоящих президентских выборах. В конце своего поста она сделала намёк на напарника Трампа Дж.Д. Вэнса, назвав его "бездетной кошатницей".

Тейлор Свифт - популярная фигура в США. Она регулярно выпускает хиты и устанавливает рекорды на премиях. У Свифт огромное влияние на своих фанатов, и у нее более 283 миллионов подписчиков в Instagram. Недавно она заняла пятое место в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Поддержка Харрис может стать решающим фактором в тесной гонке против республиканского кандидата в президенты, Трампа.

Почти половина американцев считают себя Свифти

В связи с ее большой базой фанатов опрос 2023 года показал, что около 53% взрослых американцев считают себя фанатами Свифт. Фанаты Свифт, которых часто называют Свифти, известны своей преданностью. Как и сама артистка, большинство американских фанатов Свифт родом из маленьких городов или живут в сельской местности. Почти половина из них женщины и относятся к поколению миллениалов (родившиеся между 1981 и 1996 годами). Около трех четвертей - белые. Свифт оказывает влияние на значительный избирательный демографический сегмент.

Много лет Свифт была осторожна в политических заявлениях. Однако в 2018 году она вызвала резонанс, критикуя республиканского сенатора Маршу Блэкберн. Когда Свифт призвала своих фанатов голосовать в сентябре 2023 года, было зарегистрировано более 35 000 новых избирателей в короткий промежуток времени. В 2020 году Свифт поддержала eventualного победителя, Джо Байдена.

Поддержка Тейлор Свифт Камалы Харрис в Instagram привлекла внимание, с Тейлор Свифт, выражающей свою веру в лидерские качества Харрис и намерение голосовать за нее. Влиятельные Свифти, составляющие более половины взрослых американцев, могут существенно повлиять на исход выборов, учитывая их сильную преданность певице и ее политической позиции.

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