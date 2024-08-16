- Тяжелые бои на Донбассе и в Курске - Путин под давлением

Российские и украинские силы все больше вовлечены в ожесточенные бои в регионах Курск и Донбасс. Генеральный штаб в Киеве сообщил, что авиа- и артиллерийские удары были отражены в направлениях Покровск, Торецк и Курахове в Донецкой области, с многочисленными столкновениями. Министерство обороны России, однако, сообщило о новых территориальных приобретениях в регионе. Ни одна из сторон не смогла независимо подтвердить утверждения другой стороны. Особенно ожесточенные бои продолжались в российском регионе Курск, где украинские войска с 6 августа захватили и ведут бои в поселениях. Примерно 10 000 украинских военнослужащих, как считается, развернуты в этом районе.

Воздушно-десантные войска Киева опубликовали видео, на котором, как они утверждают, показаны первые часы операции. 6 августа, когда началось наступление, будет помнить как исторический день в истории российско-украинской войны, заявило подразделение. Текст, сопровождающий видео, гласит: разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных сооружений противника, авиационные удары, артиллерийский огонь и захват пленных. Граница России и военные были, как сообщается, застигнуты врасплох нападением.

Киев: готовятся к обмену пленными

Подлинность видеоролика, подобного голливудскому фильму, не могла быть независимо подтверждена. Он также распространялся на многочисленных украинских и российских новостных сайтах.

Согласно сообщениям из Киева, готовится новый обмен пленными. Начальник разведки Кирилл Буданов заявил, что русские, взятые в плен в районе Курска, будут обменяны на украинцев, находящихся в российском плену, в частности, больных и женщин. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что наступление на Курск также служит для пополнения резервов для таких обменов. Киев и Москва регулярно обмениваются военнопленными.

Путин отмечает 25 лет у власти в кризис

Операция также стала унижением для главы Кремля Владимира Путина, который находится у власти уже 25 лет. Путин, который начал свою атаку на Украину почти два с половиной года назад, неоднократно обещал обеспечить безопасность народу крупнейшей страны по площади. Путин стал премьер-министром, а затем президентом 17 августа 1999 года. В эту субботу будет отмечаться четверть века с тех пор, как он пришел к власти. Юбилей теперь будет омрачен наступлением на Курск.

Путин, переживший кризисные фазы во время своего вторжения на Украину, объявил на заседании Совета безопасности России о новых технических решениях для участников войны. Он не предоставил подробностей сразу. Однако также ожидается российская ответная акция на украинское наземное наступление.

Бои продолжаются в районе Курска

Между тем, бои продолжались в районе Курска. Согласно военному руководству в Киеве, украинские войска все еще продвигаются и, как сообщается, взяли под свой контроль более 80 поселений на площади 1500 квадратных километров. Независимые военные наблюдатели считают киевские цифры преувеличенными и оценивают их примерно в половину того, что утверждает Киев.

Российские военные блогеры сообщили о тяжелых боях. Украинские войска, как сообщается, понесли значительные потери в районе Курска. Сначала не было официальных заявлений Украины по этому поводу. Министерство обороны России объявило, что отражены украинские атаки и перекрыт поток подкреплений из соседних стран. Эти утверждения не были независимо подтверждены.

По данным британских оценок, Россия не была должным образом подготовлена к украинскому нападению. После первоначального замешательства военные силы теперь развертываются в большем количестве в регионе, заявил британское Министерство обороны. "Они также начали строить дополнительные оборонительные позиции, чтобы предотвратить продвижение Украины".

Москва сообщает перехват 12 ракет ATACMS, цель - Крымский мост

Украина, как сообщается, попыталась снова уничтожить мост на Крымский полуостров, согласно российским сообщениям. Российская система ПВО якобы перехватила 12 ракет ATACMS, заявил Министерство обороны России. Доказательств не представлено. Эти утверждения не были независимо подтверждены. Однако Украина неоднократно заявляла о своем намерении уничтожить мост, как только у нее будет военная возможность, так как он был построен незаконно.

Мост считается одной из самых безопасных российских конструкций, которая была целенаправленно повреждена в прошлом. Российская армия была встревожена с тех пор, как немецкие офицеры люфтваффе обсуждали количество крылатых ракет, необходимых для уничтожения моста, в перехваченном разговоре Москвой.

Волонтерское подразделение призывает российских солдат сдаваться

Украинское наземное наступление в Курской области увеличило давление на российских солдат. Противники Путина, вооруженные Киевом, теперь призывают солдат перейти на сторону противника. "Ваши политические инструкторы, сидящие в задней комнате, советуют вам не сдаваться, а взорвать себя своей гранатой", - написали бойцы легиона "Свобода России" в Telegram. "Но лучше жить, чем умирать за медаль своего командира".

Те, кто хочет бороться за "нормальное будущее для России", также могут перейти на сторону легиона. "Мы готовы общаться с каждым, кто выразит желание повернуться против Кремля", - гласит призыв.

Погибшие и раненые в результате атаки на торговый центр в Донецке

Бои продолжаются в Донбассе. Согласно российским оккупационным властям, торговый центр в восточноукраинском городе Донецк был поражен в результате атаки. Государственное российское информационное агентство ТАСС сообщило о минимум двух погибших и семи раненых, ссылаясь на службу спасения. Видео, транслируемое российским агентством РИА Новости, показывает густой дым, поднимающийся от полностью сгоревшего здания.

В пожаре в торговом центре "Галактика" виновны украинские силы, заявил глава оккупированной Россией области Донецк, Denis Pushilin, в своем Telegram-канале. Площадь пожара превышает 10 000 квадратных метров. Также пострадала больница. Местные власти заявили, что район, где расположен торговый центр, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинской армии. Эти утверждения не были независимо подтверждены.

Конфликт между российскими и украинскими силами в Курской области остается напряженным, с сообщениями о продвижении и контроле над более чем 80 поселениями со стороны военного руководства Киева. Однако независимые военные наблюдатели поставили под сомнение точность этих утверждений.

Украинское наземное наступление в Курской области оказало давление на российских солдат, что привело к призывам от противников Путина переходить на сторону украинцев.

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