Танцы космических черных дыр, разоренные супермаркеты, морская история несчастных случаев: оставайтесь в курсе событий дня

👋 Привет, 5 вещей PM! "Пухленький" не всегда является негативным термином. Новые исследования показывают, что регулярные упражнения могут способствовать лучшему хранению жира и улучшать общее самочувствие.

Вот что вы, возможно, пропустили в течение дня:

5 вещей

1️⃣ Танец космических великанов: Яркие огни, зафиксированные телескопами NASA, привели астрономов к открытию пары колоссальных черных дыр, танцующих вместе. Они находятся на расстоянии около 300 световых лет друг от друга, что делает их ближайшей парой, обнаруженной tanto в видимом, так и в рентгеновском свете.

2️⃣ Продукты из корзины со скидками: Amazon следует примеру Aldi и Target, запустив новую линию дешевых продуктов питания. Этот шаг направлен на финансово стесненных покупателей, которые выбирают бюджетные альтернативы известным брендам.

3️⃣ Аэропортное искусство: Люди делятся фотографиями своих аккуратно расставленных солнцезащитных очков, обуви, туалетных принадлежностей и чтения в пластиковых корзинах службы безопасности TSA. Эта тенденция безопасности в аэропорту вызывает споры, но узнайте почему это спорный вопрос.

4️⃣ Готовим успех: Starbucks сталкивается с трудностями, но его новому CEO пришла в голову другая идея — и она фокусируется на комфортном сидении и четком различии между "на вынос" и "поедание на месте".

5️⃣ Вирусное путешествие: Неограниченная еда. Драматические штормы? Пассажиры делятся своими историями о девятимесячном круизе, который стал сенсацией в социальных сетях.

Смотрите это

🌽 Спасение в кукурузном лабиринте: Правоохранительные органы в Висконсине использовали дрон с тепловым зрением для поиска 3-летнего мальчика, пропавшего в больших кукурузных полях ночью.

Главные новости

• Что ждать, когда Харрис и Трамп встретятся на важном президентском дебате• Тропический шторм Франсин меняет направление на восток с ожидаемым усилением• Самолеты Delta столкнулись во время движения по полосе в аэропорту Атланты

В тренде

📺 ‘SNL’ обновление: Трое новых актеров присоединятся к "Субботнему вечеру в прямом эфире" в его 50-м сезоне, а Члоя Троост не вернется.

Исследуйте это

🏈 Новый старт: НФЛ начинает сезон после захватывающего открытия. Посмотрите некоторые из лучших фотографий из первых игр.

$80,610

💰 Это было среднее доход на душу households в США в прошлом году, что стало первой статистически значимой годовой прибавкой с 2019 года.

Здоровье женщин

👩‍🏥 Кризис в уходе: В одном из трех округов США нет ни одного гинеколога, что приводит к трудностям в доступе женщин к медицинской помощи, согласно новому отчету.

Время викторины

🗳️ Какой город в ключевом штате-батлграунде принимает tonight's ABC News президентский дебат между Камалой Харрис и Дональдом Трампом?

A. ДетройтB. АтлантаC. ФиладельфияD. Милуоки

Хорошие вибрации

🍫 Давайте закончим на позитивной ноте: Шоколад, но без чувства вины? Ученые объясняют, почему лабораторный шоколад и ферментированные бобы фава могут стать будущим. Они работают над тем, чтобы сделать это более экологически чистым и здоровым с помощью новых техник и ингредиентов.

Спасибо, что присоединились к нам

👋 Увидимся завтра.

🧠 Ответ на викторину: Дебаты пройдут в Национальном центре Конституции в Филадельфии.

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5 вещей PM создается CNN Трисией Эскобедо, Меган Прис и Кимберли Ричардсон.

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