Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСпортивные

Талибы запретят практику боевых искусств.

В Афганистане растет популярность среди молодых людей комплексных единоборств, но их участие в спорте может быть запрещено в будущем на родине.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
В соответствии с новым Законом о Добродетели основные свободы женщин значительно ограничены.
В соответствии с новым Законом о Добродетели основные свободы женщин значительно ограничены.

- Талибы запретят практику боевых искусств.

Исламабад (dpa) – Религиозные талибы в Афганистане запретили интенсивный вид спорта смешанных боевых искусств (MMA). Команда по моральному надзору запретила эту деятельность из-за ее агрессивной природы и потенциально смертельных последствий, как заявил Ахмадулла Васик, глава физического воспитания и спорта в Афганистане, телеканалу Толо Ньюс.

Ранее администрация утвердила так называемый закон о предотвращении нравственности и безнравственности. Этот закон устанавливает кодексы одежды и поведения tanto для мужчин, как и для женщин.

Согласно закону, женщины должны закрывать лицо и тело в присутствии посторонних мужчин. Голос женщин считается частным, и им также запрещено петь, громко читать или произносить речи в общественных местах. Закон устанавливает определенные требования к прическам и длине штанов для мужчин.

Представительство ООН по оказанию помощи в Афганистане (УНАМА) раскритиковало этот закон. Талибские правила существенно ограничивают людей и усиливают моральную полицию, как указано в заявлении.

Талибы оправдывают недавно введенный закон о нравственности как отражение исламских ценностей и верований. Представитель талибов отверг возражения УНАМА, заявив: "Это долг каждого мусульманина и каждого исламского правительства поощрять добродетель и запрещать порок".

MMA является широко популярным видом спорта среди молодежи в Афганистане. MMA-бои включают техники из различных видов спорта, таких как бокс, кикбоксинг, бразильское джиу-джитсу, борьба и дзюдо.

Запрет смешанных боевых искусств (MMA) талибами в Афганистане вызвал разочарование среди их молодых поклонников. Несмотря на то, что MMA является широко популярным видом спорта, он не соответствует строгому исламскому видению спорта, установленному их религиозными лидерами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Судья Кетанжи БROWN Джексон обращается к толпе во время события по переименованию в её честь в...
Политика

Судья Джексон выразила свою озабоченность по поводу решения Трампа об иммунитете в CBS.

Судья Верховного суда Кетанжи Браун Джексон выразила обеспокоенность в интервью CBS News в связи с спорным решением Верховного суда, которое предоставило бывшему президенту Дональду Трампу обширную иммунитет. Она заявила, что это решение необоснованно выделяет одного человека из других в...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно