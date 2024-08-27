- Талибы запретят практику боевых искусств.

Исламабад (dpa) – Религиозные талибы в Афганистане запретили интенсивный вид спорта смешанных боевых искусств (MMA). Команда по моральному надзору запретила эту деятельность из-за ее агрессивной природы и потенциально смертельных последствий, как заявил Ахмадулла Васик, глава физического воспитания и спорта в Афганистане, телеканалу Толо Ньюс.

Ранее администрация утвердила так называемый закон о предотвращении нравственности и безнравственности. Этот закон устанавливает кодексы одежды и поведения tanto для мужчин, как и для женщин.

Согласно закону, женщины должны закрывать лицо и тело в присутствии посторонних мужчин. Голос женщин считается частным, и им также запрещено петь, громко читать или произносить речи в общественных местах. Закон устанавливает определенные требования к прическам и длине штанов для мужчин.

Представительство ООН по оказанию помощи в Афганистане (УНАМА) раскритиковало этот закон. Талибские правила существенно ограничивают людей и усиливают моральную полицию, как указано в заявлении.

Талибы оправдывают недавно введенный закон о нравственности как отражение исламских ценностей и верований. Представитель талибов отверг возражения УНАМА, заявив: "Это долг каждого мусульманина и каждого исламского правительства поощрять добродетель и запрещать порок".

MMA является широко популярным видом спорта среди молодежи в Афганистане. MMA-бои включают техники из различных видов спорта, таких как бокс, кикбоксинг, бразильское джиу-джитсу, борьба и дзюдо.

Запрет смешанных боевых искусств (MMA) талибами в Афганистане вызвал разочарование среди их молодых поклонников. Несмотря на то, что MMA является широко популярным видом спорта, он не соответствует строгому исламскому видению спорта, установленному их религиозными лидерами.

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