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ПолитикаНовостиСМИ

Талибы упорно ограничивают свободу СМИ в Афганистане.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
В середине августа 2021 года талибы взяли под контроль Афганистан.
В середине августа 2021 года талибы взяли под контроль Афганистан.

Талибы упорно ограничивают свободу СМИ в Афганистане.

По данным ассоциации журналистов, талибы, управляющие Афганистаном, ужесточают контроль над свободой прессы. Афганский центр журналистов (АЖЦ) объявил о новых правилах, запрещающих критику законов и политики талибов в телевизионных передачах. Теперь СМИ должны записывать свои передачи заранее, представлять списки гостей для утверждения и самоцензурировать контент, критикующий политику талибов.

АЖЦ расценивает эти новые правила как «еще одну попытку подорвать и подавить независимые СМИ в Афганистане». С тех пор, как талибы захватили власть в августе 2021 года, они ввели и применили по крайней мере 21 руководство для СМИ, значительно ограничив свободу прессы, согласно ассоциации. В прошлом году АЖЦ зафиксировал по крайней мере 168 инцидентов, когда права журналистов были нарушены, в том числе 61 арест.

Права человека также сетуют на ограничения, наложенные на свободу прессы талибами. Аналитики утверждают, что авторитарные исламисты пытаются создать информационное пространство, которое отражает их взгляды и служит их интересам. Иностранные журналисты также сообщают о растущих ограничениях. Местные сторонники свободы прессы заявляют, что Афганистан превратился в одну из самых сильно цензурированных стран в мире.

Действия талибов в отношении свободы прессы были широко осуждены правозащитниками и международными СМИ. СМИ, работающие в этих ограничительных условиях, теперь вынуждены самоцензурироваться и подчиняться правилам талибов.

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