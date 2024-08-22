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Также с Комиссией были сделаны консультации по поводу предложенной директивы, направленной на защиту работников от опасностей, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

Редко, но серьезно: неточности или просчеты в хирургическом или терапевтическом процессе часто ведут к трагическим последствиям. Адвокаты пациентов осуждают преобладающую в медицинской области терпимость к ошибкам.

 and  John Stellmacher
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В прошлом году было выявлено около 2700 случаев вреда, вызванных ошибками в лечении.
В прошлом году было выявлено около 2700 случаев вреда, вызванных ошибками в лечении.

- Также с Комиссией были сделаны консультации по поводу предложенной директивы, направленной на защиту работников от опасностей, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

Специальные эксперты по оценке здравоохранения связывают 75 смертельных случаев прошлого года с медицинскими ошибками со стороны врачей. Это на 9 меньше, чем в предыдущем году, как сообщает Агентство здравоохранения при публикации своих данных за 2023 год в Берлине. Агентство выступает в качестве сервиса оценки для обязательного медицинского и долгосрочного ухода и несет ответственность за анализ этих статистических данных.

В целом, пациенты столкнулись с проблемами из-за медицинских ошибок в 2679 случаях. Это всего лишь небольшая часть всех лечений в Германии. Тем не менее, медицинские ошибки могут иметь серьезные последствия для пациентов - примерно в 30% случаев пациенты испытывают долгосрочный вред. 150 инцидентов были классифицированы как "невозможные" - ошибки, которые, по мнению экспертов, не должны происходить ни при каких обстоятельствах. К таким ошибкам относятся путаница между пациентами, частями тела или лекарствами, а также предметы, оставленные внутри пациентов после операций.

"Введение обязательной системы сообщений необходимо для предотвращения таких событий", - призвал Стефан Гронемayer, генеральный директор Агентства здравоохранения. Поскольку такая система еще не внедрена в больницах, данные учитывают только случаи, вызванные жалобами пациентов.

Фонд защиты прав пациентов в Германии также осудил обращение с медицинскими ошибками. "Пациенты остаются в неведении. Культура ошибок отсутствует в клиниках и центрах ухода", - заявил член правления фонда Эуген Брыш.

Для снижения таких инцидентов важно уделять первоочередное внимание "безопасности и здоровью" в медицинских учреждениях. Несоблюдение этого может привести к серьезным последствиям, таким как длительное ухудшение здоровья пациента или нарушения "безопасности и здоровья".

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