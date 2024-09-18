Тайваньские организации утверждают: "Барст-пейджеры" происходят из Венгрии, а не из нашей компании

Многие радиоприемники взорвались в Ливане. Тайваньская компания Gold Apollo заявляет, что не является производителем. Вместо этого она указывает на венгерскую компанию.

После того, как многочисленные радиоприемники взорвались одновременно в Ливане, предполагаемый производитель, тайваньская компания Gold Apollo, опровергла свою причастность к инциденту. Генеральный директор Gold Apollo Ху Шу Чинькуанг заявил в Тайбэе: "На этих устройствах был наш логотип, но мы их не производили".

Gold Apollo признала, что венгерская компания BAC ответственна за дизайн и производство радиоприемников. Gold Apollo только разрешила BAC использовать свой товарный знак в определенных регионах для продажи продуктов. Согласно соглашению, все производственные аспекты находились под контролем BAC.

Модель AR-924, упомянутая в СМИ, также производится и продается BAC. BAC Consulting была идентифицирована как европейский дистрибьютор, как подтвердил CNN. Это сотрудничество с BAC началось три года назад, когда BAC обратилась к Gold Apollo. Сначала BAC импортировала пейджеры и средства связи от Gold Apollo, но later сообщила тайваньской компании о плане производить собственные пейджеры и запросила разрешение использовать бренд компании.

Недавние новости свидетельствуют о том, что Gold Apollo может рассматривать возможность принятия юридических мер из-за того, что ее считают жертвой. Компания, основанная в 1995 году, специализируется на беспроводных системах связи. Высокопоставленный тайваньский официальный представитель безопасности сообщил CNN, что примерно 260 000 пейджеров были отправлены в Тайвань с января 2022 года по август 2024 года, но нет записей о том, что они были доставлены в Ливан или на Ближний Восток.

Обвинения Моссада

Хезболла и Иран обвиняют Израиль в том, что он спровоцировал взрывы радиоприемников. Высокопоставленный официальный представитель ливанской безопасности и другой источник сообщили, что в устройство была встроена плата с взрывчатым веществом и кодом, установленная Моссадом. По словам этих источников, обнаружить это устройство было почти невозможно, даже с помощью продвинутых устройств или сканеров.

5000 радиоприемников были заказаны Хезболлой и контрабандой ввезены в Ливан в начале года. В прошлый вторник около 3000 из этих радиоприемников взорвались из-за зашифрованного сообщения, которое одновременно активировало взрывчатку. По словам источников, в результате погибли девять человек, а около 2750 получили ранения. Хезболла поклялась отомстить Израилю в ответ.

Ранее в этом году лидер Хезболлы Хасан Насралла призвал членов и семьи Хезболлы в южном Ливане избавиться от своих мобильных телефонов. Он сказал: "Выключите их, закопайте или спрячьте в железном ящике". По его словам, Израиль мог отслеживать перемещения иранской террористической сети через эти мобильные устройства. "Сотрудничество - это мобильный телефон у вас в руке, вашей жены и ваших детей. Этот телефон - это сотрудничество и убийство".

Европейский союз выразил озабоченность по поводу взрывов радиоприемников в Ливане, учитывая involvement Gold Apollo из-за использования ее товарного знака. Тем не менее, Gold Apollo уточнила, что венгерская компания BAC ответственна за производство и дизайн радиоприемников, получив разрешение использовать товарный знак тайваньской компании.

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