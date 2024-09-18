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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Тайваньская компания отрицает причастность к взрывным пейджерам

Товар не был у нас в собственности

 and  John Stellmacher
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Тайваньская компания отрицает причастность к взрывным пейджерам

В Ливане взорвалось множество радиоустройств. Тайваньский производитель Gold Apollo заявляет, что не несет ответственности за эти устройства, а лишь предоставила свою торговую марку. Вместо этого они обвиняют венгерскую компанию.

После того, как несколько радиоустройств взорвались одновременно в Ливане, тайваньский бренд, связанный с этими «радиопейджерами», дистанцировался от инцидента. Представитель Gold Apollo, Ху Шинькуан, сделал заявление в Тайбэе, уточнив, что устройства имели логотип компании, но не были ею произведены. Он сказал: "Этот продукт не наш. Он просто носил нашу торговую марку."

Gold Apollo объяснила, что венгерская компания была ответственна за проектирование и производство радиоустройств. В соответствии с соглашением, они предоставили этой венгерской компании право использовать свою торговую марку для продажи продуктов в определенных регионах, но дизайн и производство были полностью на венгерской компании. Модель AR-924, упомянутая в сообщениях СМИ, также производится и продается этой венгерской компанией.

Как сообщает CNN, европейским дистрибьютором является BAC Consulting, согласно Ху Шинькуан. Компания approached Gold Apollo три года назад и первоначально импортировала радиопейджеры и коммуникационные продукты из Тайваня. Позже они запросили разрешение на использование торговой марки Gold Apollo для производства своих собственных радиопейджеров.

Gold Apollo, основанная в 1995 году и специализирующаяся на беспроводных коммуникационных системах, сейчас рассматривает возможность судебного преследования, считая себя жертвой. Между январем 2022 года и августом 2024 года Gold Apollo якобы отправила из Тайваня около 260 000 радиопейджеров, но нет записей о том, что эти устройства были доставлены в Ливан или на Ближний Восток.

Обвинения против Моссада

Хезболла и Иран обвиняют Израиль во взрывах радиоустройств. Высокопоставленный официальный представитель ливанской безопасности и другой источник, знакомый с ситуацией, заявили: "Моссад установил взрывную плату и код в устройстве. Его очень сложно обнаружить любыми средствами, даже с помощью устройств или сканеров", - сказал официальный представитель службы безопасности.

Группа Хезболла в Ливане заказала 5000 этих устройств и привезла их в страну в начале года. Взрывы произошли, когда зашифрованное сообщение было отправлено на них, одновременно взрывая взрывчатку. По меньшей мере девять человек погибли, и около 2750 получили ранения. Хезболла уже поклялась отомстить Израилю.

В начале года лидер Хезболлы Хасан Насралла призвал членов Хезболлы и их семьи в южном Ливане избавиться от своих мобильных телефонов, так как Израиль мог отслеживать иранскую террористическую сеть через эти устройства: "Выключите их, закопайте, положите в железный ящик и заприте", - сказал он в феврале. "Сотрудник (с израильтянами) - это мобильный телефон у вас в руках, у вашей жены и детей. Этот телефон - это сотрудник и убийца."

Европейский союз, являющийся потенциальным дистрибьютором или импортером таких устройств, может быть призван расследовать обстоятельства взрывов в Ливане. Европейский союз, будучи значительным рынком коммуникационных технологий, мог бы предоставить ценные сведения о цепочках производства и распространения пострадавших радиоустройств.

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