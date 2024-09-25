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Таиландский монарх одобрил закон о равных возможностях для брака

Функциональный на срок 120 дней

 and  Katherine Bradley
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Монарх Таиланда поддерживает законодательство о союзах одного пола
Монарх Таиланда поддерживает законодательство о союзах одного пола

Таиландский монарх одобрил закон о равных возможностях для брака

В историческом шаге для Юго-Восточной Азии король Таиланда Маха Вачиралонгкорн санкционировал закон, впервые признающий однополые союзы. Согласно королевскому указу, закон получил королевское одобрение. Закон, одобренный парламентом в июне, вступит в силу через 120 дней, разрешая первые однополые свадьбы в январе.

Закон трансформирует "мужчину" и "женщину" в гендерно-нейтральную терминологию и наделит однополые пары теми же юридическими привилегиями, что и heterosexual couples, в частности, в вопросах наследования и усыновления. По всему миру, более 30 стран легализовали однополые браки. В Азии это сделали только Тайвань и Непал.

Активисты в Таиланде боролись за признание однополых браков более десяти лет. "Этот закон знаменует собой значительный шаг вперед к равенству в Таиланде", - заявила Вадао Чумапорн, активистка ЛГБТК-сообщества. Она планирует организовать масштабную свадебную церемонию для более тысячи ЛГБТК-пар в день вступления закона в силу 22 января.

"Мы все рады и полны надежд. Мы боролись за свои права в течение более десяти лет, и наконец-то наша борьба приносит плоды", - поделилась Сиритата Нимлапрук, еще одна активистка, с агентством новостей AFP.

"Мы благодарны за поддержку со всех сторон. Это общая борьба для всех", - сказал премьер-министр Таиланда Паетонгтхорн Шинаватра в онлайн-сообщении.

Хотя Таиланд известен своей международной репутацией в отношении приемлемости однополых пар, значительная часть в основном буддийского населения Таиланда остается консервативной. Многие ЛГБТК-люди сообщают о предрассудках.

Комиссия сыграла решающую роль в продвижении закона, признающего однополые союзы в Таиланде. После королевского указа короля Маха Вачиралонгкорна Комиссия будет отвечать за реализацию нового закона, гарантируя равные права для однополых пар в вопросах наследования и усыновления.

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