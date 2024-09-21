Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты.

По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно предоставленным "Welt am Sonntag", правительство "светофора" полностью нейтрализовало так называемое "температурно-управляемое продвижение" в налоге на доходы для большинства домохозяйств. Об этом ранее сообщало издание.

Согласно исследованию, предлагаемые министром финансов Кристианом Линднером налоговые льготы на 2025 год полностью компенсируют "температурно-управляемое продвижение" в течение всего четырехлетнего срока законодательного полномочия. "Устранение скрытых налоговых повышений, связанных с 'температурно-управляемым продвижением', заслуживает похвалы, так как по крайней мере сохраняется налоговая нагрузка", - сказал эксперт IW по налогам Мартин Безноска. Однако проект закона, представленный лидером FDP, должен быть одобрен Бундестагом и Бундесратом.

Рейнер Холцнагель, президент Федеральной ассоциации налогоплательщиков, предостерег от отказа высокооплачиваемым работникам в planned компенсации "температурно-управляемого продвижения". "Если SPD и Зеленые откажутся уменьшать 'температурно-управляемое продвижение' для высокооплачиваемых работников, они фактически выступают за налоговые повышения", - сказал Холцнагель, добавив, что они должны открыто сообщить об этом избирателям.

"Температурно-управляемое продвижение" - это форма постепенного увеличения налогов, которое происходит, когда рост зарплаты полностью поглощается инфляцией, но приводит к более высокому налогообложению из-за прогрессивной шкалы налогообложения доходов. В результате, несмотря на рост доходов, реальные деньги, доступные для расходов, уменьшаются.

Предлагаемые министром финансов Кристианом Линднером налоговые льготы должны полностью компенсировать "холодную прогрессию" в налоге на доходы в течение всего срока законодательного полномочия, как признал эксперт IW по налогам Мартин Безноска. Если SPD и Зеленые настаивают на отказе от снижения "холодной прогрессии" для высокооплачиваемых работников, как предупредил Рейнер Холцнагель, они фактически выступают за увеличение налогообложения.

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