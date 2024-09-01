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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Супруги военных защищают Трампа во время его выступления в Арлингтоне.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут

Супруги военных защищают Трампа во время его выступления в Арлингтоне.

На мероприятии по поминовению, прошедшем на Национальном кладбище Арлингтон, Трамп присоединился к семьям погибших солдат. Харрис, претендующая на пост президента, намекнула на то, что Трамп неуважительно относится к традициям. Теперь некоторые опечаленные семьи ответили и атаковали Харрис.

Команда Трампа распространила заявление от семей погибших солдат, подтверждающее их просьбу к республиканскому кандидату в президенты принять участие в памятных церемониях, посвященных третьей годовщине смерти их детей. Харрис использует жертву американских солдат в политических целях, считают семьи.

"Трамп был там, чтобы почтить их жертву, но Харрис бесчестно превратила это торжественное событие в дешевый политический трюк", - заявили семьи. Трамп признал их заявление в социальных сетях, поблагодарив их за прием к себе. Фотографии были сделаны по просьбе семьи.

На выходных Харрис осудила Трампа за пренебрежение традициями из-за политических мотивов во время его визита в Арлингтон. Несмотря на запрет кладбищенской администрации на политическую деятельность на территории, команда Трампа поделилась фотографиями его посещения.

В понедельник Трамп почтила память трех погибших солдат на Арлингтоне, среди 13 американских военнослужащих и более 100 афганцев, погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года, когда американские войска покидали Афганистан.

В течение выходных Трамп поделился видеопосланиями от родственников, поддерживающих его позицию, на своих социальных платформах. Одно такое послание пришло от тещи погибшего солдата, хвалящей Трампа и его команду за уважительное поведение и поддержку семей в Арлингтоне. Она потребовала от Харрис уточнить свои комментарии.

Посещение Трампа вызвало споры, поскольку официальные лица министерства обороны заявили, что его команде было предписано не фотографировать. Произошла стычка между командой Трампа и сотрудником кладбища, в результате которой были произнесены оскорбления и толкание. Сотрудник отказался подавать в суд, но команда Трампа заявила, что получила разрешение на фотографии.

Признание Трампа поддержки со стороны семей погибших солдат, упомянутое в их заявлении, совпадает с его присутствием на памятном мероприятии, несмотря на обвинения Харрис.

В разгар спора вокруг визита Трампа в Арлингтон теща погибшего солдата публично похвалила его за уважительное отношение к семьям и осудила Харрис за ее комментарии.

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