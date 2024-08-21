- Супруга выражает искреннюю любовь к Харрису во время вечеринки

Дуг, супруг демократического кандидата в президенты Камалы Харрис, публично выразил свою любовь к ней на демократическом съезде в Чикаго. Он сказал: "Я так сильно тебя люблю и так горжусь твоей неизменной борьбой за нас всех". Где бы долг ни звал и в каком бы виде он ни появлялся, Харрис всегда готова ответить, заявил Эмхофф.

Эти слова остаются верными, когда нации нужна ее leadership, сказал Эмхофф. "Она готова руководить, она вносит в свою роль радость и стойкость, и она будет замечательным президентом, которым мы все будем гордиться", - признался он делегатам. Она - "радостный воин".

"Она никогда не уклоняется от битвы", - подчеркнул Эмхофф, добавив, "она знает, как справиться с трусом - нужно прямо ему противостоять". Трусы слабы, отметил он. "И Камала Харрис обладает удивительной способностью распознавать слабость".

Эмхофф вспоминал о их первой встрече. Он оставил ей голосовое сообщение, которое она до сих пор хранит и проигрывает ему каждый год на годовщину. Эта милая традиция ждет их снова в эту четверг, их десятую годовщину.

В четверг вечером (по местному времени) Харрис должна произнести важную речь на съезде в Чикаго.

Харрис, которой сейчас 59 лет, и Эмхофф встретились позже в жизни. Общего друга познакомил их на свидании вслепую в Калифорнии, где они оба жили в то время. В следующем году они стали мужем и женой. Эмхофф гордится своими двумя взрослыми детьми, Коулом и Эллой, от предыдущего брака. Для них она - "Мамола", а он просто "Дуг". Отношения Эмхоффа с бывшей женой и Харрис, как сообщается, дружеские.

Эмхофф вошел в историю как первый мужчина, занимающий пост второго джентльмена в США. Он также является первым еврейским вице-президентом-компаньоном в истории США. Если Харрис победит как первый женский президент, Эмхофф станет первым первым джентльменом Соединенных Штатов.

Поддержка Эмхоффа Харрис остается сильной по мере приближения выборов, и он заявляет: "У меня нет сомнений, что она выиграет выборы и войдет в историю как наш первый женский президент". Во время кампании Эмхофф подчеркивает: "Независимо от результатов выборов, Камала Харрис останется сильной силой для перемен и источником надежды для многих".

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