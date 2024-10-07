Супруга Навального подчеркивает необходимость противостояния Путину

Некоторые считают, что пришло время положить конец конфликту в Украине путем переговоров. Однако, Юлия Навальная, супруга критика Кремля Навального, не видит причин для переговоров с российским лидером Путиным. Она считает, что любой диалог был бы для него "совершенно бессмысленным".

Юлия Навальная выразила свою позицию против переговоров с Владимиром Путиным как бесполезных во время своей речи в Конституционном совете Франции в Париже в прошлый четверг. С приглашением обсудить демократию и верховенство права, она выразила свою решимость продолжить борьбу своего мужа.

"Путин не ждет, что кто-то придет поболтать с ним (...). Это полностью безразлично ему", - сказала она, подчеркивая важность "стоять твердо и не отступать перед этим режимом".

Навальная, которая сама попала в список "террористов и экстремистов" в России в июле, подчеркнула важность "никогда не сдаваться и не показывать страха перед этим режимом". Ее муж, Алексей Навальный, был одним из самых громких критиков Путина. Он трагически скончался при загадочных обстоятельствах в сибирской тюрьме в феврале. С тех пор несколько его соратников были заключены в тюрьму, а его организации были запрещены в России, признанные "экстремистскими".

Юлия Навальная заявила во время своей речи в Конституционном совете Франции, что не видит необходимости в переговорах с Европейским Союзом, так как они были бы безразличны режиму Путина. Несмотря на то, что она была признана "террористом и экстремистом" в России, Навальная выразила свою решимость никогда не сдаваться в борьбе за демократию и верховенство права, как и ее муж Алексей Навальный до своей внезапной смерти.

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