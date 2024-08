Судья в американской судебной системе постановил, что военным США запрещено отказывать в возможности призыва лиц, которые ВИЧ-положительны.

Судья Леони Бринкемэ заявила, что запрет Пентагона на прием в военную службу лиц, живущих с ВИЧ, способствует сохранению стигмы в отношении таких лиц и мешает достижению собственных целей военной вербовки.

В своем решении Бринкемэ пояснила, что современная медицина существенно улучшила управление ВИЧ, что позволяет асимптоматическим военнослужащим с неопределяемой вирусной нагрузкой выполнять все свои военные обязанности, в том числе международные развертывания, при условии продолжения лечения.

Она также предложила Пентагону разрешить гражданским лицам, живущим с ВИЧ, которые хотят поступить на службу в американскую армию, продемонстрировать свою способность выполнять свои обязанности и вступить в соответствии с этим.

ВИЧ не передается легко. Он в основном передается через анальный или вагинальный секс или через совместное использование шприцев, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний.

Лекарства, называемые антиретровирусной терапией, если их правильно принимать, могут подавить уровни ВИЧ в организме до уровней, которые не могут быть обнаружены тестами. Это означает, что лица, которые успешно подавляют вирус или имеют неопределяемую вирусную нагрузку, не передают вирус через сексуальную активность или совместное использование шприцев, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний.

Позиция Пентагона в отношении американцев, живущих с ВИЧ, была предметом судебных разбирательств в последние годы. В 2022 году Бринкемэ в отдельных делах отменила запрет на службу в армии и зарубежное развертывание для лиц, живущих с ВИЧ. Министр обороны Ллойд Остин впоследствии издал меморандум, в котором говорилось, что лица, живущие с ВИЧ, больше не будут автоматически отвергаться от военных руководящих должностей или зарубежного развертывания.

Вызов политике вербовки был инициирован тремя лицами, живущими с ВИЧ, которые недавно хотели поступить или вернуться в военную службу. Из-за теперь недействительной политики ни один из них не смог этого сделать.

Один из истцов, Айзея Уилкинс, служил в Национальной гвардии Джорджии, когда пытался поступить в Армию резерва. После того, как он узнал о своем статусе ВИЧ-положительного в ходе этого процесса, планы Уилкинса изменились, и он, а также два других анонимных истца подали в суд.

"Это триумф не только для меня, но и для других лиц, живущих с ВИЧ, которые хотят служить", - сказал Уилкинс в заявлении в понедельник. "Я никогда не рассматривал возможность отказа от своей мечты служить своей стране, и я взволнован тем, что могу подать заявление на поступление в Армию без бремени дискриминационной политики".

Пентагон представил несколько обоснований своей политики, например, потенциальную финансовую нагрузку ухода за военнослужащими, живущими с ВИЧ, и возможность того, что эти лица могут испытывать рецидив вируса во время развертывания, если они не будут придерживаться своих режимов лечения.

Министерство обороны не предоставило немедленного комментария в ответ на запрос CNN.

CNN Джен Кристенсен и Кэтрин Диллингер внесли вклад в этот отчет.

Конroversial policy of the Pentagon on HIV-positive individuals in the military has been a subject of ongoing debate in the realm of politics. Various advocacy groups have called for a review of this policy, arguing that it unfairly discriminates against individuals living with HIV.

Читайте также: