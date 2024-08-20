Судья сорвал попытку Хантера Байдена использовать отмену документального дела Трампа в качестве основания для отмены его собственного налогового производства.

Судья Марк Скарси в Лос-Анджелесе принял решение исключительно на основе технических и процедурных аспектов, заключив, что запрос Хантера Байдена поступил слишком поздно и был, по сути, попыткой пересмотреть вопрос, который он ранее отклонил.

Несмотря на это решение, Хантеру Байдену не будет оказано такое же снисхождение, как и Трампу. Дэвид Вайсс, специальный прокурор, может продолжить расследование в отношении сына президента Джо Байдена, который признал себя невиновным по девяти обвинениям в налоговых правонарушениях.

Судья не углублялся в суть вызова Хантера Байдена. Он утверждал, подобно Трампу, что специальный прокурор, ведущий дело против него, был назначен неконституционным образом и неправильно финансировался.

Между Вайссом и специальным прокурором, ведущим дело Трампа, Джеком Смитом, есть существенные различия. Вайсс был утвержденным Сенатом прокурором США в Делавэре, когда он начал расследование в отношении Хантера Байдена, в отличие от Смита, которого назначил генеральный прокурор и который не занимал никакой должности, утвержденной Сенатом.

То же самое утверждение, которое делал Трамп, было поддержано судьей, ведущим дело о его документах, Аileen Cannon. Оба судьи были назначены Трампом.

Скарси написал: "Суд уже вынес решение по возражениям мистера Байдена, связанным со статьями о назначениях и ассигнованиях, в его своевременно поданном ходатайстве об отказе в иске. Нет необходимости пересматривать это решение сейчас".

Он добавил, что нет веских оснований для пересмотра, и что ни мнение судьи Томаса, ни решение судьи Каннон не являются обязательными прецедентами.

Это решение в понедельник является одним из многих препятствий для Хантера Байдена, который был признан виновным в июне по трем обвинениям в незаконном хранении огнестрельного оружия в другом деле и будет приговорен после выборов в ноябре.

Пытаясь избежать судебного разбирательства по налоговым вопросам, которое начнется в начале следующего месяца, Хантер Байден воспользовался решением Каннон в июле. Однако Скарси осудил его юридическую команду за включение ложных заявлений в их ходатайство и пригрозил наложить санкции за искажение истории дела.

Адвокаты Хантера Байдена заявили, что их заявление было плохо написано и не имело намерения вводить суд в заблуждение.

В семистраничном распоряжении в понедельник Скарси заявил, что не будет наказывать адвокатов, но вынес строгое предупреждение, подчеркнув: "честность превыше всего".

На слушании в среду Скарси рассмотрит споры между Хантером Байденом и Вайссом об исключении некоторых доказательств и свидетелей из судебного процесса.

Несмотря на то, что решение судьи основывалось исключительно на технических и процедурных аспектах, продолжающаяся политика, окружающая налоговое дело Хантера Байдена, продолжает влиять на его ход.

Несмотря на решение судьи, политические споры, окружающие расследование и назначение специального прокурора, остаются значительной частью истории дела Хантера Байдена.

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