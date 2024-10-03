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Судья рассматривает инструкции, которые должны быть даны присяжным в суде над тремя бывшими сотрудниками правоохранительных органов Мемфиса, замешанными в смерти Тайра Николза.

 and  Wendy Allen
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Тадариус Бийн, Джастин Смит и Демитриус Хэйли - это трио в вопросе.
Тадариус Бийн, Джастин Смит и Демитриус Хэйли - это трио в вопросе.

Судья рассматривает инструкции, которые должны быть даны присяжным в суде над тремя бывшими сотрудниками правоохранительных органов Мемфиса, замешанными в смерти Тайра Николза.

Судья США Марк Норрис потратил много времени в изоляции, доводя до конца сложные инструкции, которые будут даны присяжным перед началом их размышлений. Адвокаты обсуждали вопросы, связанные с этими инструкциями, на утренних и дневных заседаниях, которые вел Норрис.

Во время дневного обсуждения прокурор Форест Кристиан подчеркнул, что для осуждения офицеров за чрезмерное применение силы присяжные должны установить, что Николасу был причинен телесный вред.

В течение всего дня присяжные находились в отдельной комнате, что побудило Норриса заметить, что они там теряют время.

После представления дела прокуратуры в четверг адвокаты защиты ходатайствовали об оправдании, утверждая, что прокуратура не представила достаточно доказательств. Норрис отклонил эти ходатайства во вторник.

Адвокаты Тадариуса Биана, Деметриуса Хейли и Джастина Смита прекратили свои выступления в суде в понедельник, после того как каждый привлек экспертов, чтобы оспорить утверждения прокуратуры о том, что офицеры применили чрезмерную силу, не вмешались и не сообщили о степени нападения своим руководителям и медицинским работникам.

Видеозапись показала, как пятеро офицеров, все чернокожие, вступают в физические столкновения с Николасом, также чернокожим, примерно в квартале от его дома, в то время как он кричит о матери. Двое из этих офицеров, Десмонд Миллс и Эмметт Мартин, признались в своей роли и выступили в качестве свидетелей обвинения.

Николас скончался 10 января 2023 года, через три дня после инцидента. Вскрытие показало, что Николас, отец теперь 7-летнего сына, умер от травм головы. В отчете также перечисляются травмы и порезы на голове и других частях тела.

Эти пятеро офицеров, входившие в состав подразделения "Скорпион", искали наркотики, незаконное оружие и опасных преступников. Команда была распущена после смерти Николаса.

Во время остановки на дороге офицеры применили перцовый спрей и электрошокер против Николаса, но 29-летний мужчина смог убежать, как видно на видеозаписи. Прокуратура утверждает, что офицеры подвергли Николаса физическому насилию из-за его попыток убежать, ссылаясь на широко распространенную полицейскую практику, известную как "уличный налог" или "налог на бегство".

Хейли, Биан и Смит были арестованы по обвинению в чрезмерном применении силы, бездействии и препятствовании правосудию посредством подкупа свидетелей. Приговоры по этим делам могут повлечь пожизненное заключение.

Кроме того, пятеро офицеров обвиняются во втором степени убийства в суде штата, где все признали себя невиновными. Мартин и Миллс, возможно, изменят свои показания. Дата судебного разбирательства в суде штата еще не установлена.

После обсуждения дела на утренних и дневных заседаниях адвокаты выразили свои опасения судье Норрису по поводу инструкций присяжным, в которых они участвовали. По возвращении Норрис предоставил присяжным ясные и подробные руководства, обеспечивая понимание их роли в размышлениях.

Учитывая сложность дела и серьезные последствия для офицеров, было важно, чтобы наши юридические команды представили убедительные аргументы для оправдания или осуждения, подчеркивая важность справедливости для всех сторон.

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