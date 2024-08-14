Судья по делу о молчании Трампа говорит, что он не откажется от своего поста

Трамп неоднократно пытался удалить судью Хуана Меранча из процесса, ссылаясь на работу, которую его дочь вела на выборах демократов. Ранее комитет по этике пришел к выводу, что у судьи нет оснований для отвода.

В отказе Трампу судья написал: "Этот суд в третий раз повторяет то, что уже должно быть ясно - домыслы и искажение фактов не создают конфликта".

Судья сказал, что Трамп не представил новых фактов, которые могли бы оправдать повторный обзор. "Адвокат просто повторил аргументы, которые уже были отклонены этим и высшими судами", - написал Меранч в своем решении.

Трампа приговорят в следующем месяце после того, как в мае жюри признало его виновным в 34 случаях фальсификации деловых записей для сокрытия выплаты порноактрисе перед выборами 2016 года.

Приговор сделал Трампа первым бывшим президентом, признанным виновным в уголовном преступлении, и первым кандидатом на пост президента от одной из основных партий, осужденным за преступление в ходе кампании за Белый дом.

Меранч написал: "Как и в течение всего срока рассмотрения этого дела, суд будет основывать свои решения на доказательствах и законе, без страха или фаворитизма, отвергая неоправданное влияние".

Повторные попытки Трампа опорочить судью Меранча из-за политических связей его дочери были неоднократно отвергнуты в ходе этого процесса. Несмотря на неоднократные попытки Трампа оспорить беспристрастность судьи, его аргументы были неоднократно отклонены, подчеркивая важность поддержания независимости судебной власти в политике.

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