Судья объявил об отмене судебного процесса в отношении Карен Рид, обвиняемой в убийстве своего бойфренда-полицейского.

Иск утверждает, что Рид проявила небрежность в крайней степени, что привело к физическим и психическим страданиям О'Кифа, в том числе душевной боли, страху за свою жизнь, потерянным заработкам, медицинским расходам, расходам на похороны и, в конечном итоге, смерти.

Это судебное разбирательство было начато в суде Плимутского округа после неопределенного завершения судебного процесса по обвинению в убийстве Рид в июле, во время которого жюри не смогло единогласно прийти к согласию по вопросу обвинений. В результате судья суда Норфолкского округа объявил оправдательный приговор, и было назначено повторное судебное разбирательство на январь.

Иск о неправомерной смерти также называет в качестве ответчиков два заведения в Кантоне, Массачусетс – CF McCarthy’s и Waterfall Bar and Grille, обвиняя их в небрежном обслуживании алкоголя Рид в часы, предшествовавшие событиям, приведшим к смерти О'Кифа.

Рид обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и столкновении с О'Кифом, оставив его умирать на морозе в январе 2022 года возле дома в Кантоне, где проходила вечеринка с участием полицейских в свободное от службы время. Она признала себя невиновной в обвинениях во втором-degree убийстве, вождении в нетрезвом виде с причинением смерти и оставлении места происшествия.

CNN пытается связаться с адвокатами, ведущими гражданское дело против Рид, и просит их прокомментировать. Сетевое издание также запросило комментарии от обоих баров.

Уголовное преследование против Рид вызвало раскол в сообществе Массачусетса из-за обвинений в широкомасштабном сокрытии полицией и неправомерных действиях в ходе расследования. Адвокаты Рид утверждают, что она была подставлена, а О'Киф был избит внутри дома и затем перемещен на улицу, чтобы умереть.

Семья О'Кифа утверждает в иске, что отношения между ним и Рид ухудшались в течение недель и дней перед его смертью 29 января 2022 года.

"Рид провоцировала ссоры, страдала от ревности и лелеяла фантазии об измене", - говорится в иске. "Примерно 28 января 2022 года обвиняемая Рид знала, что ее отношения с (О'Кифом) подошли к концу".

Рид и О'Киф были в CF McCarthy’s и Waterfall Bar and Grille в Кантоне в ночь на 28 января 2022 года, согласно иску. В иске утверждается, что McCarthy’s обслужила Рид семь алкогольных напитков между 20:58 и 22:29, и что Рид демонстрировала признаки опьянения. Рид покинула заведение с алкогольным напитком в руке, согласно судебному документу.

Иск утверждает, что когда Рид вошла во второй бар, она принесла с собой напиток из McCarthy’s и продолжала демонстрировать признаки опьянения. Рид выпила один алкогольный коктейль и один смешанный напиток в Waterfall, согласно иску.

Рид и О'Киф покинули Waterfall всего через несколько минут после полуночи 29 января 2022 года, и Рид отвезла О'Кифа к дому, где проходила вечеринка, согласно иску. "Обвиняемая Рид была под воздействием алкоголя и не могла безопасно управлять транспортным средством", - утверждается в документе.

Также утверждается, что Рид и О'Киф поссорились в тот вечер, и что после того, как они приехали на вечеринку и О'Киф вышел из машины Рид, Рид проехала на своем внедорожнике и сбила своего парня, сбив его с ног перед домом - и затем покинула место происшествия.

Она сделала это, зная, что идет снег и приближается метель, и осознавая, что оставление О'Кифа на улице в снегу, скорее всего, приведет к серьезным травмам или смерти, согласно иску.

Примерно в 4:30 Рид узнала, что сбила своего парня своим внедорожником, и сообщила 14-летней племяннице О'Кифа о его смерти, согласно иску.

После этого Рид вернулась к дому, где проходила вечеринка, уже зная, что О'Киф серьезно ранен, засыпан снегом и был оставлен умирать в течение нескольких часов.

Истец и семья О'Кифа требуют компенсационные и штрафные убытки.

Иск также утверждает о небрежном причинении эмоциональных страданий.

Брат Джон О'Кифа, Пол О'Киф, ведет это судебное разбирательство от имени наследства и в индивидуальном качестве, при поддержке родителей Джона.

Иск обвиняет бары в небрежном обслуживании алкоголя Рид, так как "они знали или должны были знать, что... Рид была пьяна", когда ей было предоставлено обслуживание.

"Из совокупности фактов и доказательств ясно видно, что обвиняемый управлял своим транспортным средством задним ходом со скоростью 24,2 мили в час на расстоянии 62,5 футов, что привело к тяжелым травмам головы мистера О'Кифа, в результате чего он потерял сознание и в конечном итоге умер от гипотермии", - заявил помощник прокурора округа Норфолк Адам Лалли в своем заключительном слове во время судебного процесса в конце июня.

С другой стороны, во время судебного процесса адвокаты защиты Рид обвинили присутствовавших на вечеринке полицейских в свободное от службы время в жестоком избиении О'Кифа, якобы затем спланировав сфабрикованные доказательства и ложные показания, чтобы ложно обвинить Рид.

"Леди и джентльмены, это дело было окутано сокрытием. Это так же ясно, как день", - заявил адвокат защиты Рид Алан Джексон во время судебного процесса. "Возможно, вам будет трудно поверить, возможно, вам не захочется это признать, но это трагическое событие произошло прямо у нас под носом, и за последние восемь недель вы стали свидетелями его развития".

Дейкин Андоне и Стив Алмас из CNN внесли свой вклад в этот отчет.

В свете обвинений в иске утверждается, что семья считает, что отношения между Джоном О'Кифом и Ридом ухудшались в преддверии его кончины. Кроме того, в иске утверждается, что в рамках требований семьи они обвиняют Рида в разжигании споров и испытывании чувств ревности к О'Кифу.

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